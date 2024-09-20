В Кисловодске начались съемки нового художественного фильма

Ставропольский Кисловодск вновь выступает в качестве съемочной площадки. Здесь началась работа над художественным фильмом «Суперангел», в котором сыграют Мария Миронова, Тимур Батрутдинов и Иван Охлобыстин.

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«В Кисловодске начались съемки нового семейного художественного полнометражного фильма "Суперангел". Режиссер картины — Александр Ковтунец, известный своим первым полнометражным фильмом "Быть". Съемки фильма продлятся до ноября», — сообщили в пресс-службе городской администрации.

Актерский состав ленты представлен такими знаменитостями, как Мария Миронова, Тимур Батрутдинов, Владимир Сычев, Александр Самойленко и Иван Охлобыстин.

Помимо Кисловодска съемки также планируется провести в других городах Кавказских Минеральных Вод.

Планируется, что «Суперангел» выйдет в декабре 2025 года. Картину можно будет посмотреть в кинотеатрах на большом экране, а также в онлайн-кинотеатрах и на федеральных телеканалах.

Фильм создается при поддержке Министерства культуры РФ и Министерства просвещения РФ.