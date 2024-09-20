Ридли Скотт уже работает над «Гладиатором 3»
Недавно режиссёр Ридли Скотт пообщался с журналистами издания Premiere. В ходе разговора постановщик заявил, что уже обдумывает идею «Гладиатора 3», однако детали пока не раскрывает.
«Я уже обдумываю идею "Гладиатора 3"… Концовка "Гладиатора 2" напоминает финал "Крёстного отца", где Майкл Корлеоне начинает работать в той сфере, которая ему не нравится, и задаётся вопросом: "Что мне теперь делать, отец?". Так что следующий фильм [третья часть "Гладиатора"] расскажет о человеке, который не хочет быть там, где находится».
События «Гладиатора 2» развернутся спустя 25 лет после сюжета оригинального фильма. Картина будет связана с оригинальной лентой с Расселом Кроу и расскажет историю о восстании нового гладиатора. Главные роли в фильме сыграли Пол Мескаль («Солнце моё»), Педро Паскаль (The Last of Us), Дензел Вашингтон («Гнев») и Джозеф Куинн («Тихое место: День первый»).
Премьера «Гладиатора 2» состоится 15 ноября в Европе и 22 ноября в США. Дата премьеры в кинотеатрах России пока не раскрывается.