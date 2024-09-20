Ридли Скотт уже работает над «Гладиатором 3»

Недавно режиссёр Ридли Скотт пообщался с журналистами издания Premiere. В ходе разговора постановщик заявил, что уже обдумывает идею «Гладиатора 3», однако детали пока не раскрывает.

© globallookpress

«Я уже обдумываю идею "Гладиатора 3"… Концовка "Гладиатора 2" напоминает финал "Крёстного отца", где Майкл Корлеоне начинает работать в той сфере, которая ему не нравится, и задаётся вопросом: "Что мне теперь делать, отец?". Так что следующий фильм [третья часть "Гладиатора"] расскажет о человеке, который не хочет быть там, где находится».

События «Гладиатора 2» развернутся спустя 25 лет после сюжета оригинального фильма. Картина будет связана с оригинальной лентой с Расселом Кроу и расскажет историю о восстании нового гладиатора. Главные роли в фильме сыграли Пол Мескаль («Солнце моё»), Педро Паскаль (The Last of Us), Дензел Вашингтон («Гнев») и Джозеф Куинн («Тихое место: День первый»).

Премьера «Гладиатора 2» состоится 15 ноября в Европе и 22 ноября в США. Дата премьеры в кинотеатрах России пока не раскрывается.