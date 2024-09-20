Андрей Боголюбский скоро станет героем фильма
Продолжаются съемки исторической драмы «Князь Андрей». Первый съемочный день прошел в донской степи в период цветения диких ирисов и тюльпанов, а недавно завершился большой съемочный период во Владимирской области.
Возле стен храма Покрова на Нерли, возведенного Андреем Боголюбским, художники сериала воссоздали древнерусскую пристань, а по водам Нерли, как и в XII столетии, вновь заскользили ладьи. Десятки жителей области сыграли в массовке дружинников князя, монахов, купцов, горожан, каменотесов. Некоторые снимались целыми семьями. Большое внимание создатели картины уделили детальному погружению в эпоху – для фильма были созданы сотни предметов древнерусского быта, информацию о которых буквально по крупицам собирали из летописей.
Александр Голубев, исполнитель роли Андрея Боголюбского, рассказал:
«Мы очень мало знаем о князе Андрее: время его правления как будто скрыто в тумане. И этот туман нам предстоит развеять, показать, что было в этот период на Руси, почему люди ему поверили и за ним пошли, раскрыть истинный масштаб его поступков для истории нашего государства. Это интересно и очень ответственно, потому что то, какой мы сейчас создадим эту эпоху, каким создадим Андрея Боголюбского, какую информацию заложим в образ этого человека и его поступков, останется впоследствии со зрителями и передастся детям».