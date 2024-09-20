Андрей Боголюбский скоро станет героем фильма

Продолжаются съемки исторической драмы «Князь Андрей». Первый съемочный день прошел в донской степи в период цветения диких ирисов и тюльпанов, а недавно завершился большой съемочный период во Владимирской области.

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Возле стен храма Покрова на Нерли, возведенного Андреем Боголюбским, художники сериала воссоздали древнерусскую пристань, а по водам Нерли, как и в XII столетии, вновь заскользили ладьи. Десятки жителей области сыграли в массовке дружинников князя, монахов, купцов, горожан, каменотесов. Некоторые снимались целыми семьями. Большое внимание создатели картины уделили детальному погружению в эпоху – для фильма были созданы сотни предметов древнерусского быта, информацию о которых буквально по крупицам собирали из летописей.

Александр Голубев, исполнитель роли Андрея Боголюбского, рассказал: