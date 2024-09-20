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Выходит «Робин Гуд», в котором Робин - это девочка

17 октября в кинотеатрах выйдет современная версия легенды о благородном разбойнике из Великобритании. Это будет приключенческое фэнтези «Робин Гуд и хранители леса».

Выходит «Робин Гуд», в котором Робин — это девочка
© Кино-Панк

Эта картина — неожиданное и волшебное переосмысление истории знаменитого героя, в которой рассказывается о дружбе и силе детского воображения, способного преодолевать любые преграды. Картина позволит с головой окунуться в мир красочных фантазий.

11-летняя Робин борется с коррумпированными застройщиками за право вернуть Лесное королевство. Фильм освещает темы социальной несправедливости, коррупции и охраны природы, и вдыхает новую жизнь в старую легенду, делает ее резонирующей с проблемами современного общества.

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Робин Гуд