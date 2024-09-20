Объявлены итоги XVII фестиваля документального кино «Соль земли»

В Самаре подвели итоги XVII фестиваля документального кино «Соль земли».

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Об этом сообщает sovainfo.ru.

Гран-при получил фильм Михаила Щедринского «Роман Костомаров: Рождённый дважды», в котором рассказывается о драматических событиях в жизни и карьере олимпийского чемпиона, двукратного чемпиона мира, трёхкратного чемпиона России и Европы в танцах на льду.

Также на церемонии награждения отметили лучшие работы в номинациях «Здесь и сейчас», «Времена не выбирают», «Русский собор», «Чти отца твоего и матерь твою», «Камо грядеши?..».

Ранее сообщалось, что в Новой Москве в районе Троицк на площади более 142 га построят павильоны и стационарные площадки для съёмок в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ)