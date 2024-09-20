Собран топ-75 самых страшных фильмов в истории

Редакция портала Indiewire собрала список из 75 самых страшных фильмов ужасов в истории кино. В топ вошли как классические немые ленты, так и слэшеры последних лет.

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Журналисты уточнили, что в список не попали картины, которые находятся на размытой грани между жанрами ужасов и триллеров (вроде «Молчания ягнят»).

Топ-10 самых страшных фильмов ужасов:

«Одержимая» (Possession, 1981);

«Нечто» (The Thing, 1982);

«А теперь не смотри» (Don't Look Now, 1973);

«Кабинет доктора Калигари» (Das Cabinet des Dr. Caligari, 1920);

«Техасская резня бензопилой» (The Texas Chain Saw Massacre, 1974);

«Дом» (Hausu, 1977);

«Что ни день, то неприятности» (Trouble Every Day, 2001)

«Сияние» (The Shining, 1980);

«Ведьма из Блэр: Курсовая с того света» (The Blair Witch Project, 1999);

«Видеодром» (Videodrome, 1982).

Полный топ-75 можно найти на IndieWire. Ранее мы публиковали списки лучших фильмов о боевых искусствах и лучших лент о катастрофах.