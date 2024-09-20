Собран топ-75 самых страшных фильмов в истории
Редакция портала Indiewire собрала список из 75 самых страшных фильмов ужасов в истории кино. В топ вошли как классические немые ленты, так и слэшеры последних лет.
Журналисты уточнили, что в список не попали картины, которые находятся на размытой грани между жанрами ужасов и триллеров (вроде «Молчания ягнят»).
Топ-10 самых страшных фильмов ужасов:
- «Одержимая» (Possession, 1981);
- «Нечто» (The Thing, 1982);
- «А теперь не смотри» (Don't Look Now, 1973);
- «Кабинет доктора Калигари» (Das Cabinet des Dr. Caligari, 1920);
- «Техасская резня бензопилой» (The Texas Chain Saw Massacre, 1974);
- «Дом» (Hausu, 1977);
- «Что ни день, то неприятности» (Trouble Every Day, 2001)
- «Сияние» (The Shining, 1980);
- «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света» (The Blair Witch Project, 1999);
- «Видеодром» (Videodrome, 1982).
Полный топ-75 можно найти на IndieWire. Ранее мы публиковали списки лучших фильмов о боевых искусствах и лучших лент о катастрофах.