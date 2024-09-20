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Собран топ-75 самых страшных фильмов в истории

Редакция портала Indiewire собрала список из 75 самых страшных фильмов ужасов в истории кино. В топ вошли как классические немые ленты, так и слэшеры последних лет.

Собран топ-75 самых страшных фильмов в истории
© Cq.ru

Журналисты уточнили, что в список не попали картины, которые находятся на размытой грани между жанрами ужасов и триллеров (вроде «Молчания ягнят»).

Топ-10 самых страшных фильмов ужасов:

  • «Одержимая» (Possession, 1981);
  • «Нечто» (The Thing, 1982);
  • «А теперь не смотри» (Don't Look Now, 1973);
  • «Кабинет доктора Калигари» (Das Cabinet des Dr. Caligari, 1920);
  • «Техасская резня бензопилой» (The Texas Chain Saw Massacre, 1974);
  • «Дом» (Hausu, 1977);
  • «Что ни день, то неприятности» (Trouble Every Day, 2001)
  • «Сияние» (The Shining, 1980);
  • «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света» (The Blair Witch Project, 1999);
  • «Видеодром» (Videodrome, 1982).

Полный топ-75 можно найти на IndieWire. Ранее мы публиковали списки лучших фильмов о боевых искусствах и лучших лент о катастрофах.

Фильмы и сериалы
Одержимая
Кабинет доктора Калигари
Ведьма из Блэр: Курсовая с того света
Молчание ягнят
Сияние
Техасская резня бензопилой
Нечто
Дом