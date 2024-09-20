Что известно о возможном финале франшизы «Миссия: невыполнима»

Весной 2025 года состоится премьера восьмой части франшизы о суперагенте Итане Ханте и его команде — «Миссия: невыполнима. Смертельная расплата, часть 2». «Лента.ру» рассказывает, что известно о фильме с Томом Крузом в главной роли: как проходили съемки, почему их приостанавливали, кто в них участвовал и будет ли картина финалом шпионской истории.

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Главное о фильме

Оригинальное название: Mission: Impossible — Dead Reckoning Part Two;

Год выхода: 2025;

Страна: США, Великобритания;

Жанры: триллер, боевик, приключения;

Режиссер: Кристофер Маккуорри;

Сценаристы: Кристофер Маккуорри, Брюс Геллер, Эрик Йендерсен;

Продюсеры: Том Круз, Крис Брок, Дэвид Эллисон, Кристофер Маккуорри;

Актеры: Том Круз, Ванесса Кирби, Ханна Уоддингэм, Джанет Мактир, Саймон Пегг, Хейли Этвелл, Ник Офферман, Кэти М. О’Брайан, Холт Маккэллани, Пом Клементьефф.

Дата выхода

Изначально ожидалось, что фильм выйдет в прокат 28 июня 2024 года, однако в октябре 2023-го стало известно, что премьеру второй части «Смертельной расплаты» отложили. Когда картина была готова на 40 процентов, ее производство приостановили по нескольким причинам:

Сперва — чтобы дать актерскому составу принять участие в промокомпании первой части, которая вышла на экраны 19 июня 2024-го;

Затем — из-за забастовки Гильдии сценаристов, которая стартовала в США в начале мая 2023 года и завершилась лишь в конце сентября. По данным СМИ, Кристофер Маккуорри — сценарист и режиссер нового фильма «Миссия невыполнима» — был участником забастовки, несмотря на то что во время интервью напрямую не выражал с бастующими свою солидарность.

В результате премьеру картины перенесли почти на год.

На 25 мая 2025 года назначена мировая премьера

Сюжет

Сюжет первой части

Мир оказался под угрозой из-за искусственного самообучающегося алгоритма Entity («Сущность»). «Сущность» стала действовать против своих создателей, обрела разум и приступила к взлому засекреченных баз спецслужб разных стран.

Чтобы остановить восставший искусственный интеллект (ИИ), необходим специальный ключ, который разделен на две части. С его помощью можно будет получить доступ к специальному серверу, который находится на затонувшей российской подводной лодке «Севастополь». Однако точно никому неизвестно, где именно находятся ее останки.

Спецслужбы отправляют своих лучших агентов, чтобы найти «Сущность» и получить над ней контроль. Задание получают и Итан Хант (Том Круз) с агентами Бенджи Данном (Саймон Пегг), Лютером Стикеллом (Винг Реймз) и Ильзой Фауст (Ребекка Фергюсон).

Команда решает, что владеть такой технологией не должен никто, и американское правительство не исключение. Агенты собираются уничтожить ИИ

Теперь им предстоит опередить не только наемников других правительств, но и ЦРУ, которое объявило на них охоту. А также обойти заклятого врага Ханта, который застрелил его подругу Марию, — Габриэля (Эсай Моралес).

Сюжет второй части

Фильм будет прямым продолжением прошлой части. Однако больше о сюжете ничего не известно. Из трейлера становится ясно, что Итана Ханта ждет много погонь, перестрелок и других опасных для жизни ситуаций (в том числе в воздухе) — впрочем, как и в любой другой «Миссии».

Однако у фанатов франшизы есть множество теорий о том, что именно произойдет в новой главе.

Итан Хант — ИИ

Одна из самых невероятных версий заключается в том, что Итан Хант — не реальный человек, а часть программы, которая проверяет, смогут ли разведчики справиться с разными миссиями. И все события прошлых фильмов франшизы, соответственно, были внутри виртуальной реальности.

Грейс работает на «Сущность»

Фанаты обратили внимание на подозрительные действия Грейс (Хейли Этвелл) в прошлой части франшизы: сперва она чуть не лишила жизни Итана в Венеции, а потом — не убежала от Габриеля, а решила вступить с ним в бой, хотя никогда не была сильна в таких схватках.

Теперь поклонники франшизы предполагают, что Грейс с самого начала работала на «Сущность» в тайне от Габриеля, но со временем ее задачи изменились: если сначала она должна была расправиться с Хантом, то потом получила задание втереться к нему в доверие.

Ильза жива

В первой части дилогии зрителю показали кончину Ильзы от рук Габриеля. Однако некоторые фанаты верят, что она инсценировала это, чтобы помочь Итану в борьбе с «Сущностью» в решающий момент.

Версии того, как она могла выжить, предлагают разные: например, что вместо нее с Габриелем дрался кто-то другой в ее маске или что нож, которым ее ударили, был фейковым.

Сущность не хочет жить

Несмотря на то что Сущность обладает огромной мощью и располагает различными ресурсами, она практически не вредит миру. Поэтому фанаты предположили, что ИИ понимает свою опасность и хочет уничтожить не мир, а самого себя. И для выполнении этой миссии выбран Итан Хант — единственный человек, который не попытается ее использовать, но сможет ликвидировать.

Будет ли девятая часть «Миссии невыполнима»

Variety со ссылкой на источники еще в 2022 году сообщал, что восьмой фильм станет «кульминацией» всей франшизы и закончит историю Итана Ханта. Исход может быть любым: не исключено, что главного героя не станет.

Намеки на то, что какие-то члены команды Ханта не переживут вторую часть фильма, уже есть: так, актер Винг Реймс, который сыграл Лютера, отказался активно участвовать и сниматься за пределами Великобритании еще в прошлом фильме.

Фанаты предполагают, что франшизу могут мягко перезапустить: шпионскую тематику сохранят, но Тома Круза заменят на актрису Хейли Этвелл, которая сыграла Грейс — новую напарницу Ханта.

При этом сам Том Круз уже заявил, что хочет играть роль супершпиона до 80 лет. Сейчас актеру 62 года.

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