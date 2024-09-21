Что известно о съемках сериала «Первый номер»

15 сентября в Сочи Евгений Цыганов, сыгравший писателя и журналиста в сериале «Первый номер». «Лента.ру» рассказывает все, что известно об этом проекте, и раскрывает дату премьеры.

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«Первый номер»: главное

Год выхода: 2024

Страна: Россия

Жанр: драма, комедия

Режиссер: Клим Козинский

Сценаристы: Сергей Минаев, Дмитрий Минаев

Продюсеры: Данила Шарапов, Петр Ануров, Игорь Мишин

Оператор: Генрих Медер

В ролях: Евгений Цыганов, Надежда Михалкова, Павел Деревянко, Равшана Куркова, Александра Бортич, Ида Галич, Александра Ребенок, Игорь Верник, Александр Цыпкин, Леонид Ярмольник

«Первый номер» — это предстоящий сериал о мире глянца, который Эдуарда Багирова, драматурга и автора романов «Гастарбайтер» и «Идеалист».

Два года назад, будучи еще главным редактором Esquire (сейчас — «Правила жизни»), я начал писать этот проект, который изначально планировался как легкая комедия про жизнь редакции. Но так вышло, что уход из жизни близкого друга добавил в этот проект драму Сергей Минаев автор сценария сериала «Первый номер»

По словам Минаева, в финальной версии сценария осталось много иронии по отношению к внутренней кухне мужского глянца и столичной светской жизни. Однако текст все же пришлось переосмыслить после того, как его близкий друг Эдуард Багиров ушел из жизни в 2023 году.

Режиссером сериала выступил Клим Козинский («13 клиническая», «Вне себя»). Помимо Сергея Минаева над сценарием работал Дмитрий Минаев (они не родственники), ранее сценаристы вместе трудились над проектом «Золотое дно».

Дата выхода сериала

Официальная дата премьеры сериала «Первый номер» пока не названа, но сайт «КП» утверждает, что она запланирована на 1 ноября 2024 года. В тизере и многочисленных анонсах проекта сообщается лишь, что «Первый номер» выйдет на экраны «скоро».

Сюжет

Западные медиабренды Александр Устюгов) рекомендует издателю Стасу (Игорь Верник) продать его журнал Idol и сделать на этом 50 миллионов долларов. Но Стасу дорого его детище, поэтому он собирается устроить ребрендинг: придумать журналу новое имя и адаптировать его под новые условия. Только вот незадача: главный редактор (Сергей Епишев) уходит с работы, и Стасу приходится срочно искать нового.

Йося, втайне желающий проекту Стаса смерти, предлагает назначить на место главреда Константина Иноземцева (Евгений Цыганов) — в прошлом популярного писателя, а сейчас высокомерного и слегка старомодного казанову, давно отошедшего от дел. Большую часть времени Иноземцев пьет и развлекается с женщинами, влезая в долги. За новую работу он берется с воодушевлением, переименовывает журнал в «Лампу» и одновременно пытается вернуть расположение бывшей возлюбленной (Надежда Михалкова). Вот только редакция отказывается идти ему навстречу и уходит чуть ли не в полном составе.

Клим Козинский отметил, что его сериал — это бодрый и остроумный проект о простых людях «во время большого индустриального и экзистенциального кризиса».

Несмотря на комедийный жанр, герои не лишены глубины и драматизма. Например, Маша, бывшая возлюбленная Иноземцева, по словам Надежды Михалковой, — это «интересная девушка, у который была единственная любовь, она долго за нее боролась, прощала и надеялась».

В итоге моя героиня приняла решение выбрать свой путь — работать и жить в комфорте. Однако неожиданно в ее жизнь влетает настоящая любовь из прошлого и рушит все вокруг со скоростью света Надежда Михалкова актриса

Реакция на сериал

Несмотря на то что премьера «Первого номера» еще впереди, благодаря критикам и блогерам у зрителей уже есть возможность составить приблизительное впечатление. На фестивале «Новый сезон» сериал приняли хорошо: он участвовал в конкурсе сразу в двух номинациях («Самый ожидаемый сериал» и «Герой Нового сезона»), и получил приз благодаря Евгению Цыганову.

Положительными отзывами поделились также кинокритик Егор Москвитин и авторы Telegram-канала Антиглянец (кстати, упомянутого в сериале). Москвитин написал, что «Первый номер» — это «не сериал, а рок-н-ролл».

«Первый номер» стоит на трех голливудских китах: «Блудливой Калифорнии», «Безумцах» и производственных романах Аарона Соркина про журналистов — «Студии 60 на Сансет-Стрип» и «Службе новостей». Только с поправкой на специфику глянца, хорошо знакомую Сергею Минаеву и всем, кто вчера был, хохотал и аплодировал на премьере Егор Москвитин кинокритик

Рецензенты из «Комсомольской правды» и «Правил жизни» (что особенно иронично, учитывая, что этим журналом раньше управлял Минаев), наоборот, остались не в восторге и отметили, что сериал не актуален. Минаева раскритиковали за повторение прошлых сюжетов, а также за то, что про изнанку глянца интересно знать только самим журналистам.

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