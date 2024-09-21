Художник из Кувейта представил автобиографический фильм

20 сентября в Музее Победы состоялся показ фильма «Зари» режиссера Хасана Хабиба об истории жизни современного художника, яркого представителя изобразительного искусства Кувейта Махмуда Ашканани. Мероприятие прошло в кинотеатре «Поклонка» при музее в рамках Недели культуры Государства Кувейт.

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Киноленту представил сам художник Махмуд Ашканани, участник многочисленных кувейтских, арабских и международных выставок, лауреат различных наград в области изобразительного искусства. Почетными гостями показа стали посол Государства Кувейт в Российской Федерации Рашед Хаммад Аль-Адвани, помощник генерального секретаря по вопросам культуры, глава делегации из Кувейта Мусаед Мохаммед Аль-Замиль, дипломаты посольства.

В рамках мероприятия гостям была представлена уникальная выставка картин Махмуда Ашканани, связанных с фильмом. Каждая картина — это воспоминание, застывшее во времени, которое отображает разные периоды жизни Махмуда. Так, одна из картин передает туманные чувства, полные тревоги, которую он написал, когда проходил интенсивную химиотерапию в Лондоне. Другая же отличается яркими цветами, которые олицетворяют возвращение оптимизма и надежды в жизнь автора. Именно процесс создания картин, как считает сам художник, помог ему вылечиться и преодолеть трудности.

Участники показа в Музее Победы также могли пообщаться с художником, услышать его рассказ о создании картин. Зрители узнали, что на творчество художника повлияли его близкие отношения с матерью, морская и наземная природа Кувейта, старый город с его рынками и традиционной архитектурой. А также современный город с его активностью и шумом, рисунки его учеников и его любимые художники, такие как Ян Вермеер и Винсент ван Гог, — подчеркнули в Музее Победы.

С 17 по 24 сентября 2024 года в Москве проходит Неделя культуры Государства Кувейт, в рамках которой проводится обширная культурно-художественная программа. Мероприятия проводятся Министерством культуры Российской Федерации. Организатором выступает ФГБУК «Росконцерт».