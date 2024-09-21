Фильм ужасов «Ужасающий» получит четвертую часть

Режиссёр и сценарист хорроров «Ужасающий» Дэмиен Леоне объявил о разработке новой части франшизы. На премьере ленты в Техасе постановщик заявил, что лента обязательно получит четвёртый фильм, не став вдаваться в подробности.

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Тем временем «Ужасающий 3» совсем скоро доберётся до российского проката. Премьера ленты в России состоится 10 октября: Леоне обещает, что это будет самая жуткая часть серии.

События «Ужасающего 3» развернутся в канун Рождества в округе Майлз. Клоун Арт вновь становится главной опасностью для местных жителей, пока его жители засыпают в канун праздника. Главные роли в ленте сыграют Дэвид Говард Торнтон, Саманта Скаффиди и Лорен ЛаВера.