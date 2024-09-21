В онлайн-прокат вышел сериал «Фарма»

Это трагикомедия о двух братьях, бюрократическом произволе, подпольном производстве недоступного лекарства и, конечно, о любви. В главных ролях — Никита Павленко и Марк Эйдельштейн. Первые серии должны были выйти еще в мае. Но у проекта возникли проблемы.

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«Фарма» — один из участников конкурсной программы фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон», который проходил в начале сентября на курорте «Роза Хутор». С двумя первыми сериями я ознакомилась там. Но с удовольствием пересмотрела их. Сериал получился живым, дерзким, провокационным и веселым.

Проект в индустрии называли долгожданным и многострадальным. Выйти на платформе Premier он должен был еще в мае, но возникли, как говорят, некие проблемы «сверху». Некоторые эпизоды в связи с этим должны были подкорректировать. Правда, первые два вышли без особых изменений.

Что мы узнаем в первых сериях? 18-летний Антон, которого играет Марк Эйдельштейн, болен редким генетическим заболеванием — миодистрофией. Это прогрессирующее ослабление мышц, приводящее к летальному исходу. Прикованный к инвалидному креслу парень пишет биты, сочиняет рэп и в своих мечтах беспечно бегает по городу.

Семья не без труда собирает все необходимые документы и обращается к местному Минздраву, чтобы тот выделил квоту на препарат. Она в силу особенности заболевания ограниченная. Но чиновница заявляет семье: «У города полно проблем, а бюджет у нас один». Листая сайт а-ля московского ЦУМа или питерского ДЛТ, она отправляет парня заново пройти все этапы комиссии при всех имеющихся справках. Несогласной на это семье чиновница прямо в лицо говорит: «Пошли вон и инвалида своего заберите». Старший брат Миха в исполнении Никиты Павленко терпеть оскорбления не намерен: он подходит и ударяет ее лицом об стол.

Годовой курс лечения редкой болезни стоит миллион долларов. У семьи таких денег нет, и Миха задумывается о создании подпольной лаборатории, чтобы сварить препарат самостоятельно по найденному в интернете рецепту. Поступок неоднозначный, но именно в противоречиях рождается истина, отмечает режиссер сериала Мария Кравченко:

«Как бы это тривиально, банально ни звучало, кино о любви, любви безусловной, любви братской, любви мужчины к женщине, любви, которая существует вопреки времени, пространству, политике, распрям, любви, которая жертвенная. Проблема жизни в обществе, в котором человек человеку волк, или бревно, когда человек человека не видит, и люди пытаются бороться в одиночку. Кто-то сплачивается, кто-то погибает в этом бою, и я считаю, что там проблема шире, чем она задана. Там про большее», - Мария Кравченко, режиссер.

Хулиган Миха готов ради брата пойти на все, даже совершить ограбление порта и обратиться за помощью к местному контрабандисту, опасному человеку по кличке Аль Пачино. Его играет Сергей Гилев. Если в двух словах, то образ очень фактурный. Описание — излишне, нужно смотреть. А Никита Павленко в роли старшего брата привлекает своими стойкостью, силой духа, искренностью и, может быть, даже наивностью. А вот что говорит о себе сам актер:

«Мы можем обратить внимание многих на проблему, на которую, к сожалению, не обращают внимания. Я называю эту роль ролью архангела Михаила, который изгнал дьявола из ада. В плане того, что есть такой человек, такой герой, который борется с плохим. Но при этом он настолько хороший, что, может быть, даже где-то немного плохой. А вы за этим понаблюдаете, посмотрите, как у нас все это получилось», - Никита Павленко, актер.

Перед презентацией сериала на фестивале «Новый сезон» съемочная группа поблагодарила «Газпром-медиа», которому принадлежит платформа Premier, что все-таки позволили затронуть такую сложную тему. А один из ее участников назвал проект «сырым» и «искренним». Есть и то, и другое, но к просмотру все же советую.

Кстати. Помните, что герой Марка Эйдельштейна пишет музыку? Так вот, для сериала актер записал целый рэп-альбом.