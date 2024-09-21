Топ новинок, которые можно посмотреть в интернете

Ворон опять ищет мести, жертву выдают замуж за преступника, отставной морпех борется с коррупцией, а глава семьи актёрствует, чтобы справиться с тяжёлой потерей. Делимся киноподборкой новинок, которые теперь можно посмотреть в интернете.

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Дастур (18+)

Режиссёр: Куаныш Бейсек

Рейтинг на "КиноПоиске": 7.5

Время: 1 час 30 минут.

О чём фильм. Действие происходит в глухом селе, где местным жителям не даёт покоя непутёвый сын фермеров-богачей. Болат, которого родители "отмазывают" после любой передряги, насилует Диану, выпускницу музыкальной школы. Консервативные родственники озабочены не помощью своей дочери, а тем, как замять конфликт. Стороны находят патриархальный способ примириться и смыть с девушки "позор" - поженить насильника и жертву. После свадьбы Диана переезжает к семье мужа, и тут с виновниками преступления и всеми, кто к нему причастен, начинают происходить пугающие и необъяснимые события. Правосудие обязательно свершится, и поможет этому мистика.

Что интересного. Снятый на казахском языке мистический хоррор стал одним из самых обсуждаемых фильмов. Клипмейкер Куаныш Бейсек в своём полнометражном дебюте переосмысливает, к чему может привести слепое почитание традиции - "дәстүр" с казахского. В фильме прослеживается стиль американских и японских ужастиков, приёмчики из которых позволяют держать внимание зрителя до наступления саспенса.

Кому не понравится. За смесью ужасов и фантастики легко разглядеть социальную драму. Зрителям, которые не готовы анализировать темы бытового и сексуального насилия, коррупции, силы общественного осуждения, лучше этот фильм не включать.

Призрачный свет (16+)

Режиссёры: Келли О’Салливан, Алекс Томпсон

Рейтинг на "КиноПоиске": 7.8

Время: 1 час 55 минут.

О чём фильм. Семья Дэна вот-вот распадётся. Сам он находится в жутком стрессе из-за самоубийства сына и бунта дочери-подростка. Свой гнев он срывает на окружающих, и после очередной вспышки ему предлагают необычный способ обуздать эмоции - принять участие в любительской постановке "Ромео и Джульетты". Суровый работяга превращается в драматического актёра и находит в этом занятии надежду на успокоение чувств и объединение семьи.

Что интересного. Драматический сюжет сдобрен юмором, так что готовьтесь не только всплакнуть, но и посмеяться при просмотре драмеди. А актёры, сыгравшие отца, мать и дочь, в реальной жизни - настоящая семья, так что местами они играют самих себя и делают это очень органично.

Кому не понравится. Тем, кто засыпает от неспешного киноповествования и кринжует от любительского театра и творящихся в нём шекспировских страстей.

Ворон (18+)

Режиссёр: Руперт Сандерс

Рейтинг на "КиноПоиске": 6.0

Время: 1 час 51 минута.

О чём фильм. Эрик, наркоман с трудным детством, и Шелли, скрывающаяся от криминального авторитета, знакомятся в реабилитационном центре. Они влюбляются друг в друга и вместе сбегают из больницы, куда за Шелли приходят её преследователи. Пара селится в заброшенном доме, однако их любовное гнёздышко скоро разворотят. Бандиты находят молодых людей и убивают их обоих. Шелли умирает, а душа Эрика возвращается, чтобы отомстить за свою возлюбленную.

Что интересного. Фэнтези снято по комиксам Джеймса О’Барра. Они же легли в основу фильма "Ворон" 1994 года, на съёмках которого погиб исполнитель главной роли Брэндон Ли. Новый "Ворон" не является ремейком той картины, но многие зрители всё равно сравнивают эти два фильма. При этом ленты отличаются и атмосферой, и сюжетными акцентами. "Ворон" Сандерса более сентиментальный, в фокусе - любовь главного героя. Именно она даёт Эрику сверхъестественную силу, а не чёрная птица.

Кому не понравится. Почитатели готического кино, коим является фильм 30-летней давности, не найдут в новом "Вороне" искомого. Кроме того, точно не стоит приступать к просмотру с предвзятостью и рассуждениями в стиле "раньше было лучше".

Ребел-Ридж (18+)

Режиссёр: Джереми Солнье

Рейтинг на "КиноПоиске": 6.7

Время: 2 часа 11 минут.

О чём фильм. Бывший морпех Терри Ричмонд приезжает в городок Шелби-Спрингс, чтобы внести залог за своего брата. Тому грозит перевод в тюрьму штата. Но вместо того чтобы помочь брату, Терри сам оказывается в уязвимом положении. Полицейские отбирают у него наличные в рамках гражданской конфискации. Вернуть деньги по закону у мужчины не получается, и он вынужден искать другой путь к справедливости.

Что интересного. Гражданская конфискация (civil forfeiture) - реальная юридическая практика в США. У граждан могут изъять имущество, если есть подозрение, что оно связано с криминалом, и для этого полиции даже не нужно выдвигать официальные обвинения. Режиссёр Джереми Солнье показывает, что процедура даёт широкое поле для коррупции. В то же время Солнье не выставляет полицейских абсолютными злодеями, а указывает на недостатки всей системы.

Кому не понравится. Любителям боевиков 90-х может показаться, что фильму не хватает экшена, а главный герой избегает избыточного насилия. Да и в целом тут практически нет клише и предсказуемых сюжетных поворотов, к которым привыкли любители этого жанра.

Ну, а если вам не по душе ни один из предложенных сегодня вариантов, можете выбрать подходящий фильм или сериал из нашей еженедельной рубрики "Кино Здесь".