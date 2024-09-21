Чародейки стали минималистичными

Мультсериал по «Чародейкам» вышел давно, но его не забыли. Недавно в России переиздали оригинальные комиксы, а создатели шоу выпустили продолжение в новой рисовке, которая понравилась не всем фанатам. Однако, если редизайны персонажей представлены в виде артов от талантливых художников, общественность принимает их очень благосклонно.

© Постер

Художнику с ником galaxyspeaking удалось передать уникальные характеры героинь мультсериала, нарисовав их при этом в минималистичном стиле.

Результат получился интересным:

© tlum.ru

Ещё больше любопытных и необычных артов можно найти на странице художника по нику. А на Тлум.Ру — самые классные подборки с творчеством по мультфильмам.