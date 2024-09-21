Закончились съемки детектива «Дама с собачкой»

В Москве завершились съемки новых серий многосерийного детектива «Дама с собачкой». Главные роли в нем исполняют Елена Яковлева, Александр Балуев, Ирина Таранник, Александр Резалин.

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«Дама с собачкой» – история о пенсионерке и бывшей учительнице математики Агате Денисовне (Елена Яковлева). В новых сериях Агата и бывший судья Холодов (Александр Балуев), наконец, решили все свои проблемы и готовятся к свадьбе. Племянник Холодова, следователь Эдик (Сергей Перегудов), счастлив с дочерью Агаты – Таней (Ирина Таранник), которая ждет их общего ребенка. Эдика повысили и дали новых подчиненных. Все меняется, когда к Агате приходит незнакомая женщина Ирина (Ирина Чериченко) и сообщает счастливой невесте шокирующие новости. Оказывается, покойный муж Агаты, адвокат Марфин (Александр Резалин), был не тем, за кого себя выдавал, а кроме того, он жив! Агата понимает, что не является вдовой и всю жизнь прожила в обмане. Мало этого, Ирина тоже была женой Марфина и имеет от него сына, ровесника Тани. Но зачем мужу понадобилось инсценировать собственную смерть? Чутье подсказывает, что за историей адвоката-многоженца скрывается нечто большее.

Марат Ким, режиссер сериала, рассказал: