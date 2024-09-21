С помощью киноплатформы «‎Москино» согласовали более 1,1 тыс. съемок

Киноплатформа "Москино" позволила организовать свыше 1,1 тыс. съемок в столице с начала 2024 года, в том числе иностранным кинопроизводителям. Об этом сообщил ТАСС замгендиректора "Москино" Илья Толстов.

"В общей сложности нам было подано более двух с лишним тысяч заявок на проведение киносъемок. По этим заявкам было осуществлено порядка 1 150 киносъемок на территории города. Безусловно, это значительно больше, чем было сделано в прошлом году", - сказал Толстов.

Он подчеркнул, что киноплатформа переведена на семь иностранных языков, но в разных странах есть своя специфика создания кинопродукции, поэтому в каждом случае нужен индивидуальный подход.

"К нам обращаются коллеги из различных зарубежных стран. Я знаю, что не так давно коллеги разговаривали с египтянами. Сейчас будет разговор с бразильцами, которые хотят у нас снимать", - отметил Толстов.

По его словам, уже существуют успешные кейсы сотрудничества с иностранными съемочными группами. Так, весной индийская кинокомпания с помощью киноплатформы провела съемки в Москве, фильм уже вышел в индийский прокат.

"Так что мы очень активно работаем в этом направлении и будем в дальнейшем улучшать и платформу, и сервисы, которые за ней стоят, для иностранных кинопроизводителей", - сказал Толстов.

Он добавил, что в Москве снимается все больше фильмов и сериалов, потому что город уделяет много внимания киноиндустрии, для нее создается новая инфраструктура. Кроме того, кинокомиссия "Москино" теперь цифровизована, с ней стало легче работать, и кинопроизводители подают заявки через столичную киноплатформу в Московскую кинокомиссию. Кроме того, в последнее время сервис получил функционал и для любительской аудитории. Так, с помощью него можно было зарегистрироваться на акцию "Ночь кино", кроме того, здесь желающие могут записаться на экскурсии в кинопарк "Москино".