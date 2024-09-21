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Фильмы про раздвоение личности — список

Диссоциативное расстройство часто наблюдается у гениев, однако жить с ним очень непросто.

Десять жутких психологических фильмов про раздвоение личности
© Чемпионат.com

Это психическое заболевание встречается нечасто, и принято считать, что свойственно только по большей части самым избранным. К примеру, гениальным учёным, художникам, писателям, композиторам.

Что такое раздвоение личности?

Диссоциативное расстройство личности (именно о нём идёт речь) в данном случае даже служит, по утверждению знаменитого психолога Чезаре Ломброзо, источником творческого вдохновения, невиданного всплеска мыслей, идей, ведущих прямой дорогой к созданию шедевров.

Никто из известных психологов не сомневается, что причинами расщепления личности является тяжёлое детство, воспоминания, связанные с насилием, унижениями и страданиями. Уже в этот период болезнь застолбила себе место в будущем, потихоньку, но верно оккупируя сознание человека.

И немудрено, что психическое расстройство «проснётся» в зрелые годы и даст знать о себе появлением нескольких личностей. Каждый персонаж будет иметь свою точку зрения и начнёт диктовать собственному «я» правила поведения. К сожалению, «война миров» в душе и воспалённом разуме психически больного дойдёт до крайней точки.

Поэтому в тяжёлые минуты он даже задумается о суициде, рассчитывая одним махом покончить с кучей собеседников и глубоким депрессивным состоянием. Удивительно, что в этой ситуации к человеку нередко приходит творческое озарение. И он, скажем, совершает открытия, которые принесут ему мировую славу.

Говорят, что великий русский писатель Николай Гоголь – создатель нетленных «Мёртвых душ» – был на короткой ноге со своими персонажами. Они всплывали в его сознании, словно живые, и с каждым из них он по-приятельски беседовал. Возможно, по этой причине литературные образы выходили из-под пера писателя столь яркими и точными.

Трагизм человека, страдающего диссоциативным расстройством личности, заключается в том, что в его сознании невольно происходит деление на предполагаемых врагов и друзей. Чётко разобраться в этой злополучной толпе образов ему иногда не хватает воли разума, увы, окончательно смирившегося со своей печальной участью.

10 фильмов о раздвоении личности

«Сплит», США, 2016 год

Режиссёр – М. Найт Шьямалан

В главных ролях: Джеймс Макэвой, Аня Тейлор-Джой, Бетти Бакли

Возрастное ограничение: 16+

Три девушки – Кейси, Клэр и Марша – похищены прямо с парковки. Они, очутившись в подвале, становятся пленницами Кевина. Вскоре девушки обнаруживают, что похититель страдает множественным расстройством личности. 23 персонажа, засевшие в сознании парня, окончательно подавили его волю. Кевин действует по указке этих личностей и совершенно не контролирует себя.

«Психо», США, 1960 год

Режиссёр – Альфред Хичкок

В главных ролях: Энтони Перкинс, Вера Майлз, Джон Гэвин

Возрастное ограничение: 16+

Мэрион никак не может устроить личную жизнь. Любовные отношения с разведённым мужчиной, похоже, подходят к концу. От отчаяния и безысходности она идёт на преступление. Прихватив на работе крупную сумму денег, Мэрион спешит поскорее убраться из города. По дороге девушка останавливается на ночь в мотеле. Здесь всеми делами управляет Норман – странный парень, который как огня боится своей суровой матери.

«Сердце ангела», США — Канада, 1987 год

Режиссёр – Алан Паркер

В главных ролях: Микки Рурк, Роберт Де Ниро, Лиза Боне

Возрастное ограничение: 18+

Частный детектив Гарри Эйнджел занимается розыском музыканта Джонни Фэйворита. Об этом его попросил Луис Сайфер. Детектив попадает в круговорот событий, которые порой просто необъяснимы и загадочны. К примеру, каждый, кто хотел что-либо рассказать Гарри об исчезнувшем человеке – Джонни Фэйворите, – погибал при странных обстоятельствах.

«Бобёр», США, 2010 год

Режиссёр – Джоди Фостер

В главных ролях: Джоди Фостер, Мел Гибсон, Дженнифер Лоуренс

Возрастное ограничение: 16+

Уолтер Блэк, казалось бы, добился всего в жизни: успешный бизнесмен, у него крепкая и счастливая семья. Однако Уолтер постоянно пребывает в депрессии. Однажды, будучи в сильном подпитии, надев на руку плюшевую куклу бобра, он даже попытается покончить с собой. Но, к великой радости близких людей, всё обойдётся. К тому же в его жизни произойдут на первый взгляд приятные изменения, связанные с куклой бобра.

«Цвет ночи», США, 1994 год

Режиссёр – Ричард Раш

В главных ролях: Брюс Уиллис, Джейн Марч

Возрастное ограничение: 18+

Известный психолог Билл Кейпа находится в сильной депрессии. На одном из его сеансов погибает пациентка. Потрясение было настолько глубоким, что Билл перестал различать цвета. Он едет к другу в Лос-Анджелес, чтобы успокоиться и привести себя в порядок. Но здесь происходит событие, которое вынуждает Билла вновь вернуться к любимой профессии. Неожиданную смерть друга он связывает с сеансами, которые последний проводил в одной из групп.

«Враг», Канада — Испания, 2013 год

Режиссёр – Дени Вильнёв

В главных ролях: Джейк Джилленхол, Мелани Лоран, Сара Гадон

Возрастное ограничение: 16+

Преподаватель истории Адам Белл, чтобы рассеять скуку, берёт в видеопрокате неизвестный комедийный фильм. Комедия не обрадовала его содержанием, зато в одном из эпизодов картины он увидел актёра, разительно похожего на него. Белл ради любопытства пожелает познакомиться с ним. Он и не подозревает, что эта прихоть души в корне изменит его жизнь.

«История двух сестёр», Южная Корея, 2003 год

Режиссёр – Ким Чжи Ун

В главных ролях: Им Су Джон, Мун Гын Ен, Ем Чон А

Возрастное ограничение: 16+

Сестры Су Ми и Су Ен возвращаются из психиатрической больницы, а на пороге дома их встречает мачеха. Отношения между ними были всегда напряжёнными и натянутыми. Однажды ночью сёстры увидят призрак женщины, который вселит ужас в их сердца. Как-то утром Су Ми обнаружит ушибы и синяки на руках Су Ен. Она начинает подозревать в случившемся мачеху.

«Идентификация», США, 2003 год

Режиссёр – Джеймс Мэнголд

В главных ролях: Джон Кьюсак, Рэй Лиотта, Аманда Пит

Возрастное ограничение: 16+

Разыгравшаяся непогода заставила группу путешественников из 10 человек укрыться в старом придорожном мотеле. И они благодарили судьбу, что наконец-таки нашли надёжное убежище, где можно спокойно пережить все неприятности. Однако радость вскоре поубавится, когда в мотеле начнутся страшные события, касающиеся каждого из них.

«Двойник», Великобритания, 2013 год

Режиссёр – Ричард Айоади

В главных ролях: Джесси Айзенберг, Миа Васиковска

Возрастное ограничение: 18+

Саймон – один из скромных и незаметных сотрудников фирмы, которого не жалуют коллеги, включая сурового босса. Он безответно любит очаровательную девушку Ханну и тенью всюду следует за ней. В одно прекрасное время босс представляет нового работника фирмы – Джеймса. Саймон даже теряет сознание при появлении новичка: тот как две капли похож на него.

«Кровавая жатва», Франция — Италия, 2003 год

Режиссёр – Александр Ажа

В главных ролях: Сесиль де Франс, Майвенн Лё Беско, Филипп Наон

Возрастное ограничение: 16+

Студентки Мари и Алекс едут в загородный дом последней, где намереваются в спокойной тиши готовиться к сессии. Но в это время в округе появляется толстый мужичок в комбинезоне – маньяк и психопат. Он убивает родителей Алекс, а также её младшего брата. Свидетельницей преступления становится Мари. Маньяк связывает девушку цепями, но ей удаётся освободиться. Убийца продолжает её преследовать.

Бытует довольно спорное мнение, что расщепление личности, наблюдаемое у обычных и гениальных людей, – это некое украшение нашей скучной жизни, когда устаёшь от обыденности. И, мол, мы на какой-то миг заглядываем в кладовую его сознания, полную диковинных идей, мыслей. На самом же деле мир человека, страдающего раздвоением личности, по-прежнему для нас загадочен и недосягаем.

Фильмы и сериалы
Бобер
Цвет ночи
Война миров
Идентификация
Психо
Враг
Я
Двойник
Сплит
Ричард Раш
Филипп Наон
Уолтер Блэк
Джон Гэвин
Сара Гадон
Рэй Лиотта
Вера Майлз
Ким Чжи
Ричард Айоади
Энтони Перкинс
Джейн Марч
Бетти Бакли
Мелани Лоран
Джеймс Мэнголд
Джон Кьюсак
Аманда Пит
Алан Паркер
ДЖОДИ ФОСТЕР
Аня Тейлор-джой
Джеймс Макэвой
Джесси Айзенберг
Александр Ажа
Николай Гоголь
Дженнифер Лоуренс
Альфред Хичкок
Брюс Уиллис
Дени Вильнев
Роберт де Ниро
Микки Рурк