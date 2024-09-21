«25 лет на страже Северного Кавказа»: эксклюзивный фильм военкора RT DE Ивана Полянского

Военкор RT DE Иван Полянский побывал в Чечне, где снял эксклюзивный фильм совместно с Росгвардией, приуроченный к 25-летию Объединённой группировки войск на Северном Кавказе. Она играет ключевую роль в обеспечении безопасности и стабильности в регионе. За 25 лет было сделано многое: проведено около 67 тыс. операций и специальных профилактических мероприятий, нейтрализованы и задержаны почти 6 тыс. участников и пособников террористических ячеек, изъято свыше 10 тыс. единиц оружия. Объединённая группировка продолжает оставаться надёжным щитом и мечом в борьбе с терроризмом. Подробнее — в фильме RT DE.