Веселый Джеки Чан — в трейлере комедийного боевика «Операция «Панда»

На этой неделе кинокомпания Emei Film Group представила трейлер комедийного боевика «Операция «Панда» с Джеки Чаном («Доспехи Бога 2», «Час пик») в главной роли. В ролике показали ряд забавных эпизодов и много кадров с милой пандой.

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Видео доступно в VK-паблике «LF | Властелин колец | Netflix | LostFilm». Права на видео принадлежат Emei Film Group.

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Согласно синопсису, главному герою приходится усыновить детёныша панды по имени Хуху. Однако зверёк привлекает внимание известного международного преступного синдиката. Решив поймать панду, они назначают за голову Хуху огромную награду.

Также в актёрский состав фильма вошли Вэй Сян, Хань Яньбо, Ши Цэ, Шон Конке, Темур Мамисашвили, Цзя Бин Энди Френд и другие. Кресло режиссёра занял Чжан Луань.

Премьера картины «Операция «Панда» состоится 10 октября. Дата выхода ленты в российском прокате пока неизвестна.