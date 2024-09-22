Колин Фаррелл объяснил, почему на съемках «Пингвина» смотрел Pixar

20 сентября стартовал «Пингвин» — новый проект по вселенной «Бэтмена» Мэтта Ривза. Шоу рассказывает историю криминального гения Освальда Кобблпота, который постепенно берёт Готэм под свой контроль.

© кадр из сериала «Пингвин»

Сериал оказался настолько депрессивным, что исполнитель главной роли Колин Фаррелл постоянно искал способы поднять себе настроение. Актёр в том числе смотрел мультфильмы студии Pixar, включая знаменитую серию «История игрушек».

Я смотрел «Историю игрушек», я смотрел все части после рабочего дня на съёмках «Пингвина». Мне просто хотелось посмотреть на что-то яркое и прекрасное.

Ранее именно Фаррелл называл «Пингвина» один из самых мрачных сериалов на рынке. Судя по дебютному эпизоду, актёр не преувеличивал.