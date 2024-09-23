Фестиваль «Россия» собрал лучшие фильмы из своих программ за 20 лет

Организаторы XXXV Открытого фестиваля документального кино "Россия", который пройдет с 1 по 6 октября в Екатеринбурге, включили в 2024 году в программу лучшие документальные фильмы, принимавшие в нем участие, за последние 20 лет. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля.

© кадр из фильма

"В этом году дирекция фестиваля приняла решения собрать программу призеров фестиваля прошлых лет. Картины об СВО, фильмы из Пакистана, Молдовы и Грузии смогут увидеть зрители информационных программ фестиваля", - рассказали организаторы.

В частности, зрителю представят фильмы, в разные годы получившие призы зрительских симпатий - "Форсаж" режиссера Натальи Гугуевой (в 2001 году), "Забытые полеты" Андрея Осипова (2016), или получившие главный приз - "Кино эпохи перемен" Алексея Федорченко (2019), "Великие реки Сибири. Бирюса" Павла Фаттахутдинова и Светланы Бобровой (2014), специальный приз - "Праздник" Юрия Шиллера (2012) и другие.

"Особое внимание дирекция фестиваля в этом году уделит и событиям, разворачивающимся на западных границах нашей Родины. 2 октября в Большом зале Дома кино состоится показ программы "Опаленная реальность: фильмы, посвященные Специальной военной операции", - отметили организаторы.

Фестиваль "Россия" - это один из старейших кинофорумов, который проводится в Екатеринбурге с 1988 года, входит в число крупнейших в стране наряду с "Кинотавром" и "Посланием к человеку". В разные годы председателями жюри были Элем Климов, Глеб Панфилов, Александр Митта, Сергей Пускепалис, Владимир Меньшов.