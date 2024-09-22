Как кинопарк «Москино» поможет режиссерам снимать фильмы

Кинопарк «Москино» — это площадка, на которой создатели фильмов могут воплотить любой свой замысел. Ключевая его особенность — натурные декорации, воссоздающие реалии разных исторических эпох и территорий — от древнерусского города до ковбойского ранчо.

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«Основная задача художников кинопарка — создание убедительного образа исторического периода и выразить его в декорациях, ведь при просмотре фильмов у зрителя должно возникнуть в первую очередь ощущение времени. Наша команда постоянно ищет способы сделать каждую декорацию уникальной и тщательно работает над важными деталями. Для строительства мы используем традиционные и современные материалы, которые позволяют максимально достоверно воссоздать картину той или иной эпохи», — рассказал главный художник кинопарка «Москино» Сергей Февралев.

Для создания нужного антуража художники и декораторы дополняют декорации различными приемами бутафорского мастерства. Например, для съемок фильмов «Разыскивается Дед Мороз» и «Баба-яга спасает Новый год» улицы были заметены искусственным снегом — в кадре он не отличается от настоящего и позволяет зрителю погрузиться в зимнюю сказку.

Еще одна важная задача кинохудожников — чтобы у зрителей сложилось определенное впечатление от увиденного на экране. Например, в кадре декорации поливают водой, и мокрый асфальт, солнечные блики в лужах, стеклах окон и машин — все это создает ощущение лиричности и романтики.

«Мы стремимся не просто передать время года, а создаем особое настроение. Профессиональные декораторы пользуются множеством хитростей и приемов, чтобы точно выразить настроение будущего фильма. Композиция декорации, ее ритм, пластика, цветовое решение, текстуры и многие другие методы работы с ней позволяют нам воссоздать любую атмосферу», — добавил Сергей Февралев.

Кинопарк «Москино» дает художникам возможность воплотить в жизнь самые смелые идеи. Сочетание натурных декораций и передовых технологий позволяет достичь удивительной аутентичности. Так, на площадке «Юзовка» передана атмосфера послереволюционного провинциального поселка. А постройки древнерусского города воссозданы так, словно они вырублены топором — ведь в те времена на Руси еще не знали пилы. Кроме того, кинопарк стал уникальной платформой для экспериментов, которые в других условиях могли бы быть слишком затратными или технически сложными. Здесь можно исследовать новые жанры и стили.

Благодаря своим преимуществам кинопарк сохраняет лидерство и остается доступной площадкой для съемок проектов различных форм и жанров — фильмов, сериалов, клипов и мюзиклов.

Кинопарк «Москино» — часть проекта Мэра Москвы «Москва — город кино» и объект московского кинокластера. На первом этапе его развития построили 18 натурных площадок, четыре павильона и шесть объектов инфраструктуры. В их числе декорации «Центр Москвы», «Москва 1940-х», «Витебский вокзал», «Аэропорт Юрово», «Соборная площадь Москвы», «Глухая деревня», «Партизанская деревня», «Крепостная стена», «Уездный город», «Ковбойский городок», «Питерский бар» и другие.

В структуру московского кинокластера входит кинопарк «Москино» в ТиНАО, Киностудия имени Максима Горького на трех площадках — на Рязанском проспекте, улице Сергея Эйзенштейна и в Валдайском проезде, сеть кинотеатров «Москино», кинокомиссия и киноплатформа «Москино».