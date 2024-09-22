В Приамурье завершился кинофестиваль "Амурская осень"

В Приамурье подошел к концу кинофестиваль "Амурская осень", торжественную церемонию закрытия провел его бессменный президент Сергей Новожилов.

"Амурская осень" - это, бесспорно, главное культурное событие региона, фестиваль ждут, под него берут отпуска и отгулы. В этом год форум прошел в 22-й раз.

Гран-при фестиваля имени режиссера Валерия Приемыхова получила картина "Непреклонная девушка" индийского режиссера П.С. Винотраджа.

"Осень" - это единственный фестиваль в России, где проходит конкурс антрепризных спектаклей. В этом году его судило народное жюри. Лучшим спектаклем зрители назвали постановку "Не в свои сани не садись", в которой блистали народные артисты России Ирина Муравьева и Сергей Никоненко.

Глава региона Василий Орлов наградил создателя фестиваля Сергея Новожилова медалью "За заслуги перед Амурской областью I степени".

- Вы, бесспорно, достойны этой награды. Фестиваль "Амурская осень" стал визитной карточкой региона, - сказал губернатор.

Приамурье - родина великого комедиографа Леонида Гайдая, знаменитый режиссер родился в городе Свободный.

Уже стало доброй традицией вручать приз имени Гайдая "За вклад в комедию", в этом году его получила заслуженная артистка России Валентина Валюшкина.

Настоящим событием и украшением "Осени" стал приезд артистов Государственного академического театра имени Вахтангова. Амурчанам представили два замечательных спектакля "Амадей" и "Павел I".

- Меня обрадовало и очень удивило, что здесь полные залы зрителей, люди идут смотреть фестивальное кино. Во времена гаджетов и интернета это стало редкостью, - заметила актриса Мария Шукшина.

Мария Васильевна была членом киножюри форума.

За фестивальную неделю на кинопоказах, спектаклях и творческих вечерах "Амурской осени" побывали 15 тысяч человек. Фестиваль собрал 179 гостей из 19 стран.