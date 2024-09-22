Боевик «Досье «Черная канарейка» выйдет в России в октябре

Фильм «Досье «Чёрная канарейка» (Canary Black) выпустит в российский прокат 3 октября 2024 года кинокомпания «Централ Партнершип». Главные роли в боевике французского режиссера Пьера Мореля («Заложница», «Из Парижа с любовью») по сценарию Мэттью Кеннеди («Тёмное наследие») исполнили Кейт Бекнисейл, Руперт Френд, Саффрон Берроуз, Бен Майлз, Майкл Брэндон, Арбен Байрактарай, Горан Костич и др.

© кадр из фильма «Досье «Черная канарейка»

По сюжету, чтобы спасти похищенного террористами мужа, лучший оперативник ЦРУ Эйвери Грейвс (Бекинсейл) вынуждена поставить на карту все: безупречную репутацию, преданность своему делу, да и саму жизнь. Неожиданно став чужой среди своих, она поднимает связи в преступном мире, чтобы раздобыть секретную информацию, которую требуют похитители. Эйвери теперь может положиться только на свои исключительные боевые навыки в смертельной гонке за бесценными данными, способными спровоцировать глобальную катастрофу.