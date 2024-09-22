Актеры «Друзей» переживают за состояние еще одной звезды сериала

В начале месяца мы просто не узнали Мэтта Леблана на новых фото папарацци — от прежнего пижона Джоуи не осталось и следа. Кажется, к такому же выводу пришли коллеги актера по сериалу «Друзья». Как сообщает источник In Touch Weekly, Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу и Дэвид Швиммер серьезно обеспокоены его состоянием, особенно в преддверии первой годовщины смерти Мэттью Перри в октябре.

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«Никто не шеймит Мэтта из-за лишнего веса и не обвиняет его в неправильном образе жизни — дело вовсе не в этом. Джен [Энистон] и остальных смущает только то, что он стал таким затворником», — рассказал анонимный источник издания.

«Мэтт вышел на связь после трагической гибели Мэттью. Но помимо этого он просто затаился и не проявляет никакого интереса к общению. Всем грустно на это смотреть. Раньше он был таким жизнерадостным, счастливым парнем, а теперь как будто не чувствует себя достойным находиться в их компании. Очевидно, что его самооценка пострадала — достаточно взглянуть на парня, чтобы увидеть, что он распустился и физически», — добавил инсайдер.

Однако все не так печально: у Леблана по-прежнему есть непоколебимая поддержка друзей, которые твердо намерены вытащить его из депрессивного состояния.

«Джен, Кортни, Лиза и Дэвид — все хотят вернуть его в их компанию и заставить снова улыбаться. Недавняя трагедия показала им всем, насколько коротка и драгоценна жизнь».

Ранее стали известны пугающие последние слова Мэттью Перри, перед тем как ему ввели смертельную дозу кетамина.