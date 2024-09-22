«Трансформеры Один» побеждают «Битлджус 2» по кассовым сборам

Мультфильм «Трансформеры Один» заработал за первый уик-энд в прокате $9,56 млн за 3978 показов, пишет KinoNews. По данным источника, проект обогнал «Битлджус 2» Тима Бертона по кассе. Сборы считались в том числе с учетом предварительных просмотров.

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Показатели «Трансформеров» составили меньше, чем типичные для полнометражного анимационного фильма студии Paramount Animation. Мультфильм создавали вместе с Hasbro Entertainment. По прогнозам, работа соберет в Северной Америке свыше $26 млн. Такой показатель хуже ранних прогнозов, которые сулили «Трансформерам Один».

Бюджет проекта составил свыше $75 млн. В результате дебютного уик-энда мультфильм имеет все шансы выйти на первую строчку американского проката. Пока эту позицию занимает «Битлджус 2». Работа Тима Бертона может финишировать с результатами около $25 млн.

«Трансформеры Один» представляют собой первый анимационный фильм культовой кинофраншизы, выпущенный в кинотеатрах с 1986 года. Режиссером ленты выступил Джош Кули, известный по оскароносной «Истории игрушек 4».

Ранее фильм «Рыжий» об известном уральском поэте Борисе Рыжем сняли с проката в России. Картина не отображается в реестре выданных прокатных удостоверений.