Музыкант Questlove снимет документальный фильм о группе Earth, Wind & Fire

Музыкант Questlove, известный также как барабанщик хип-хоп группы The Roots, станет режиссером документального фильма о культовом коллективе Earth, Wind & Fire. Картина должна выйти в прокат в 2025 году.

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Questlove очень взволнован предстоящей работой, пишет Variety. «Я так рад быть частью процесса сохранения их позитивной, но очень ранимой и реальной истории», — признался артист.

«Это история радости, упорства, любви, боли, волшебства и самопознания. Это Earth, Wind & Fire», — Questlove, музыкант.

Earth, Wind & Fire — одна из самых успешных групп всех времен. Коллектив, в творчестве которого смешиваются фанк, соул, ритм-энд-блюз и джаз, получил шесть «Грэмми», а его песни September (1978), Fantasy (1977) и Let’s Groove (1981) знают по всему миру.

В предстоящем полнометражном документальном фильме будет рассмотрено наследие группы и их культурное влияние. Также известно, что создатели картины планируют использовать эксклюзивные архивные записи.

Это не первый проект, над которым Questlove работает как режиссер. Его дебютной картиной стал документальный фильм «Лето соула» (2022), за который музыкант получил свой первый «Оскар».