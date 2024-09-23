Братья Менендес недовольны сериалом про себя из цикла «Монстры» от Netflix

19 сентября в стриминговом сервисе Netflix состоялась премьера сериала «Монстры: История братьев Менендес». Шоу посвящено Эрике и Лайле Менендесах, которые в 1989 году ради наследства убили своих родителей.

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На шоу отреагировали сами братья Менендес, которые в данный момент отбывают пожизненное наказание в тюрьме. По мнению Эрика, Райан Мёрфи создал сериал, в котором неточно показал многие моменты жизни его семьи.

Эрик Менендес отметил, что шоу Netflix «отвратительно изобразило его и его брата», и вдобавок к этому напустило много клеветы.

Мне грустно осознавать, что нечестное изображение Netflix трагедий, связанных с нашим преступлением, отбросило болезненную правду на несколько шагов назад — назад во времени, к эпохе, когда обвинение строило повествование на системе убеждений, что мужчины не подвергались сексуальному насилию. Мёрфи формирует своё ужасное повествование через мерзкие и отвратительные изображения Лайла и меня, а также обескураживающую клевету.

Главные роли во второй части исполнили Купер Кох, Николас Александр Чавез, Хавьер Бардем и Хлоя Севиньи. Режиссёром проекта выступил Пэрис Барклай.