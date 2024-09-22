Disney приостановила работу над десятым эпизод «Звездных войн»

Авторитетный инсайдер Джордан Руими сообщил, что Disney приостановила работу над десятым эпизод «Звёздных войн» с Дейзи Ридли. Также информатор отметил, что съёмки ленты начнутся не раньше 2025 года. По мнению Руими, компания вовсе может отменить фильм, однако это лишь его прогноз.

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Отмечается, что Стивен Найт («Острые козырьки») уже больше года работает над сценарием фильма — за это время он написал четыре черновика. Однако Кэтлин Кеннеди, ответственная за развитие вселенной «Звёздных войн», не приняла ни один из них и постоянно давала рекомендации по улучшению сюжета.

Ранее Кеннеди сообщала, что действие нового фильма развернётся спустя 15 лет после событий девятого эпизода «Звёздных войн». Лента расскажет о попытке мастера-джедая Рей Скайуокер восстановить Орден джедаев.