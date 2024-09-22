Осетинский актер сыграет исторического персонажа в сериале Первого канала

Осетинский актер Скиф Баззаев сыграет турецкого пашу в историческом сериале, который снимается для Первого канала, информирует «15-й Регион». В проекте затронуты события XVIII века. В беседе с изданием актер отметил, что его персонаж Гусейн-паша — реальная историческая фигура. Базаев признался, что для него съемки в сериале стали интересным опытом.

© Кадр из фильма "Крепкие орешки"

«Гусейн-паша — реальный исторический персонаж. [В сериале] затронуты события XVIII века, работает команда профессионалов», — поделился с изданием актер.

Проект получил рабочее название «Потемкин. Новороссия». Сериал посвящен событиям русско-турецкой войны. Режиссерское кресло занял создатель двух сезонов «Знахаря» и «Капкана на судью» Ярослав Мочалов. Дата премьеры пока не раскрывается, однако известно, что создатели уже начали съемки. Производство продлится до ноября 2024 года.

Ранее стриминговый сервис Netflix опубликовал на YouTube тизер второго сезона сериала «Уэнсдей». Режиссером новых эпизодов выступил Тим Бертон. В короткий ролик вошла закадровая работа съемочной команды и актеров. В тизере раскрывается, что к своим ролям вернулись Дженна Ортега, Луис Гусман, Кэтрин Зета-Джонс и Исаак Ордонес. Детали сюжета не раскрываются, но шоураннеры обещали зрителям больше элементов хоррора.