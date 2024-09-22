Ведро с водой и обувь: киноляпы нашли в фильме «Белое солнце пустыни»

В приключенческом фильме «Белое солнце пустыни» нашли несколько киноляпов, которые многие зрители не замечали.

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В одной из сцен жена Верещагина Настасья, которую играет Раиса Куркина, выбегает к воде, чтобы остановить мужа. В этот момент на ее ногах короткие сапожки. Менее чем через секунду, когда зрителям показывают общий план, героиня уже босая.

В другой сцене в начале фильма Екатерина Матвеевна Сухова идет с ведром. На общем плане ведро либо пустое, либо наполнено водой лишь наполовину. На крупном плане мы видим, что ведро наполнено водой до краев. В этой же сцене есть еще один момент. Когда героиня переходит реку, она поднимает подол юбки, чтобы не намокнуть. Но как она смогла это сделать с коробкой на плече, остается загадкой.

В фильме Юрия Чулюкина «Девчата», снятом по повести Бориса Бедного, зрители заметили несколько киноляпов.

В культовой советской комедии режиссера Александра Серого «Джентльмены удачи» зрители обнаружили несколько киноляпов, среди которых несовпадение татуировок у бандита Доцента, его сыграл народный артист СССР Евгений Леонов.