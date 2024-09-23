Вышел трейлер британского сериала «Милочка»

Опубликован сочный трейлер британского сериала Sweetpea ("Милочка", 18+). В главной роли - 28-летняя Элла Пернелл, звезда Fallout (это шоу, кстати, продлено).

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Плюс Элла - та самая девица, которой не так давно таблоиды пытались приписывать роман с Брэдом Питтом.

Пернелл сыграла в черной комедии Sweetpea тихую "серую мышку", которую все упорно не замечают. В итоге непрерывное психологическое давление выдавливает из барышни наружу ее самую темную, жесткую, буквально убийственную сторону.

В других ролях - Кэлам Линч, Леа Харви, Николь Леки, Тим Сэмюэлс, Дино Келли. Режиссер - Элла Джонс, тогда как портфолио остальных создателей шоу - продюсеров и сценаристов - заранее внушает оптимизм.

Релиз - 10 октября.