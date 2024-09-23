Почему «Пингвин» может стать лучшим сериалом года

Шикарный спин-офф «Бэтмена».

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В «Бэтмене» Мэтта Ривза хватало запоминающихся персонажей: зелёный и уже депрессивный Брюс Уэйн, психованный Загадочник, властный Фальконе. Но самый крутой — Пингвин: хитрый, безумно харизматичный и столь круто загримированный, что Колина Фаррелла было не узнать. Неудивительно, что сериал про Освальда Кобблпота считался одним из самых ожидаемых в году. Но каким он получился? По первой серии — безоговорочно отличным.

«Пингвин»: главное о сериале

Название: «Пингвин» (The Penguin).

Режиссёр: Крэйг Зобел.

Актёры: Колин Фаррелл, Кристин Милиоти, Тео Росси и другие.

Дата выхода: 20 сентября 2024 года.

Сколько серий: восемь эпизодов.

Жанр: драма, криминал.

Страна: США.

«Пингвин»: где смотреть?

Сериал показывают в онлайн-кинотеатре Max. Первый эпизод вышел 20 сентября, финал намечен на 11 ноября. Официальных русских озвучки и субтитров нет.

Готэм без супергероев

В финале «Бэтмена» Загадочник и его приспешники устроили серию взрывов. В итоге существенная часть Готэма разрушена, а на улицах царит хаос, который путает карты даже крутым мафиози. Но для кого-то хаос — приговор, а для кого-то — возможность. Конкретно для Пингвина — одновременно и то, и другое.

Уже во вступлении антигерой на эмоциях совершает серьёзный проступок. Если хоть кто-нибудь о нём узнает, голова слетит с плеч. И это лишь часть бед: боссы хотят свернуть его бизнес, конкурирующие банды поджимают, в империи Фальконе влияние набирает психопатка София, которая мило улыбается, а мгновение спустя начинает резню. Чтобы выжить в таком бардаке, нужно вертеться, собирать козыри, подставлять всех и ежесекундно ставить на кон свою жизнь.

Первый эпизод длится всего час, но за это время происходит столько событий, что хватило бы на целый сезон. Убийство важного авторитета, напряжённые переговоры со вчерашними врагами, чудовищные пытки, бесконечные попытки выкрутиться. Такая насыщенность не даёт отвлечься на телефон или нажать паузу — хочется поскорее узнать, что будет дальше.

При этом сериал сохранил свой нуарный шарм. В местном Готэме солнце почти не светит, дожди льют, все политики — продажные, а люди давно потеряли надежду. Ещё режиссёр Крэйг Зобел, на счету которого эпизоды для «Оставленных», «Мира Дикого Запада» и «Американских богов», умудряется совмещать стремительность с нуарной неторопливостью. В сериале полно атмосферных медленных кадров и тягучих обволакивающих диалогов. В общем, своё дело Зобел знает.

Стоит отметить, что Бэтмена в сериале не будет. «Пингвин» сфокусирован на самой приземлённой части вселенной DC. Персонажи мгновенно погибают, уступают в драке один на один и трясутся при виде направленного на них пистолета. В этом мире нет места супергероям, только обычным людям, которые полагаются на ум и удачу. Подобно тому, как фанаты «Звёздных войн» десятилетиями мечтали о проекте без джедаев, поклонники DC грезили о таком качественном и приземлённом сериале.

Колин Фаррелл уже заслужил «Эмми»

Пожалуй, главное достоинство «Пингвина» — персонажи и актёрская игра. Чего стоит сам Освальд. Он вроде бы подонок, но мечтает о народной любви и бесконечном уважении. Вроде безжалостный псих и в то же время способен на милость. Мужчина с сильным характером и одновременно ранимый мальчик с детскими травмами.

Всю эту противоречивость Колин Фаррелл передаёт на 10 баллов. В тревожной ситуации его глаза бегают, а голос дрожит. А как его отчитывает мама! Освальд только что выглядел монстром, а тут съёживается. Однако в нужный момент антигерой собирается с духом и сохраняет стойкость перед лицом великой угрозы. За такой перформанс Фарреллу хочется аплодировать!

И ведь Пингвин — не единственная звезда. В плане яркости он, возможно, уступает Софии Фальконе. Девушка умеет держать себя в руках, но в душе это убийца, тотальная психопатка, садист. Момент, когда она наконец показывает истинное лицо, вы точно не забудете. Похожие особенности почти у каждого персонажа — даже у второстепенного, который умирает в первые 10 минут.

«Пингвин»: стоит ли смотреть?

После первого эпизода «Пингвин» исключительно впечатляет. Если Зобел продолжит в том же духе, мы получим один из лучших сериалов года.

Оценка первого эпизода «Пингвина» — 9 из 10

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