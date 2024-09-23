Зак Креггер может снять новую часть франшизы «Обители зла»

По информации инсайдера Джеффа Снейдера, Зак Креггер, снявший фильм «Варвар» 2022 года, ведёт переговоры с Sony Pictures, чтобы снять новую часть франшизы «Обитель зла».

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Слух звучит интересно, поскольку новая часть пока что даже не анонсирована, однако для неё уже якобы подбирают режиссёра. Возможно, Sony хочет сначала найти постановщика ленты, а потом объявить о выпуске новой части серии.

Последняя часть франшизы, «Обитель зла: Последняя глава», вышла в 2017 году. Главную роль во франшизе сыграла Мила Йовович.