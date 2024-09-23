Топ неожиданных фактов о сериале «Друзья» и его героях

Первая серия культового американского ситкома «Друзья» вышла ровно 30 лет назад — 22 сентября 1994 года. Сериал продержался в эфире телеканала NBC 10 сезонов и за это время полюбился зрителям по всему миру.

© кадр из фильма

Всего «Друзья» насчитывают 236 эпизодов, которые создатели наполнили юмором, любовью, драмой и крепкой дружбой шести молодых ньюйоркцев. Первая серия собрала у телеэкранов 22 миллиона человек. При этом шоураннеры рассказывали, что на написание пилота ушло всего три дня. Финальный эпизод одномоментно смотрел уже 61 миллион зрителей.

На момент съемок первого эпизода у Мэтта ЛеБлана, который сыграл обаятельного, но невезучего актера Джоуи Триббиани, было в кармане только $11 (чуть более тысячи рублей). Поэтому, по признанию самого артиста, «Друзья» буквально вырвали его из нищеты. ЛеБлан рассказывал, что с первой зарплаты отправился праздновать успех в хороший ресторан.

Мэттью Пэрри, полюбившийся многим ролью Чендлера Бинга, признавался, что целых три сезона сериала прошли для него как в тумане. Артист объяснял, что между третьим и шестым сезонами находился в зависимости от болеутоляющих и поэтому почти не помнит съемочного процесса того периода.

Самая главная пара сериала Рейчел (Дженнифер Энистон) и Росс (Дэвид Швиммер) на протяжении 10 сезонов расставались и сходились четыре раза. Артисты рассказывали, что в начале работы над «Друзьями» были по-настоящему влюблены друг в друга, но так и не закрутили роман.

Повторные трансляции серила на ТВ по-прежнему приносят большую прибыль компании Warner Bros. Так, по данным на 2017 год, студия заработала более $1 млрд. Сегодня история про дружных ребят из Нью-Йорка продолжает занимать высокие рейтинги на разнообразных киносервисах и входит в большинство подборок с пометкой «легендарная».