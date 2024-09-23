Мультфильм «Трансформеры: Начало» могут превратить в трилогию

Режиссёр мультфильма «Трансформеры: Начало» Джош Кули допустил, что проект могут превратить в полноценную франшизу и сделать из него как минимум трилогию.

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По словам Кули, после того, как автоботы и десептиконы вступили в полномасштабную войну, остаётся большой простор для многих историй. Можно рассказать о том, что конкретно происходило у двух противоборствующих сторон.

Как только они разделятся и покинут планету, начнётся война. Так что здесь можно рассказать гораздо больше историй, и это может быть действительно весело.

«Трансформеры: Начало» — это история происхождения франшизы, действие которой разворачивается на планете Кибертрон. Мультфильм рассказывает о ещё молодых Оптимусе Прайме и Мегатроне, которые впоследствии станут злейшими врагами.