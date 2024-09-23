Вышли тизер и постер нового сезона "Ивановых-Ивановых"

Телеканал СТС поделился тизером и постером седьмого сезона своего хитового ситкома "Ивановы-Ивановы". Популярная комедия отмечает семилетие.

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По сюжету нового сезона Боря разрывается между беременной Ниной и фермой, которую решает роботизировать. Ваня готовится к свадьбе с Василисой и устраивается в компанию по продаже автодомов, а Лёша с дедом снова в поиске быстрого заработка. Семейную идиллию нарушает звонок старшей сестры Лиды - Марии. Родственница хвастается успехами мужа Кости, а Лёша врёт, что дом и бизнес Бори - их с Лидой. Мария приезжает в гости, и теперь Лёше и Лиде придётся изображать хозяев фермы, а Боре и Нине - неудачливых друзей, которых приютили.

Премьера - 7 октября в 19:00.

В ролях: Михаил Трухин, Станислав Дужников, Анна Уколова, Алексей Лукин, Светлана Колпакова, Юля Сорокина, Юрий Ицков, Ольга Кузьмина, Андрей Леонов, Анна Невская, Никита Тарасов, Полина Резаева, Александр Обласов, Валерий Панков