$92.58-0.11103.38+0.13
Войти в почту

Стартовали съёмки фильма «Ганди молчал по субботам» с Марком Эйдельштейном

Издание «Бюллетень кинопрокатчика» сообщило о старте съёмок фильма «Ганди молчал по субботам» с Марком Эйдельштейном в главной роли. Производство ведётся киностудией «Ленфильм» при поддержке Министерства культуры РФ и фонда «Кинопрайм».

Стартовали съемки фильма «Ганди молчал по субботам»
© Чемпионат.com

Сюжет расскажет про 16-летнего мальчика по имени Мот, жизнь которого рушится после того, как из семьи уходит отец. В знак протеста Мот приводит домой бездомную и заявляет, что будет жить с ней.

Фото со съёмок

© Пресс-служба «Ленфильм»

Режиссёром картины выступает дебютант Юрий Зайцев. Вместе с Эйдельштейном в картине снимутся Дарья Екамасова, Виктория Толстоганова, Анастасия Красовская, Евгений Коряковский, Александр Пашутин, Всеволод Цурило и другие.

Фильмы и сериалы
Анастасия Красовская
Марк Эйдельштейн
Евгений Коряковский
Дарья Екамасова
Всеволод Цурило
Александр Пашутин
Юрий Зайцев
Виктория Толстоганова
Минкультуры России
Ленфильм