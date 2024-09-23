Начались съемки драмы с элементами комедии «Ганди молчал по субботам»

На киностудии "Ленфильм" при поддержке Министерства культуры РФ и фонда "Кинопрайм" начались съемки новой полнометражной драмы с элементами комедии - "Ганди молчал по субботам" по одноименной пьесе Анастасии Букреевой.

© Российская Газета

Это история о жизни 16-летнего Мота, в которой наступает апокалипсис, когда его отец уходит из семьи. В знак протеста Мот приводит домой бездомную и заявляет, что будет жить с ней.

Авторы говорят, что "Ганди молчал по субботам" - история о том, что настоящий дом - это не крыша над головой, а человек рядом с тобой, который способен тебя услышать.

Фильм снимает молодой режиссер, дебютант Юрий Зайцев. Вот что он рассказывает о своей работе:

"Сценарий, с которым мы работаем, - редкое попадание в арт-мейнстрим. В современной индустрии совсем пропал жанр, существовавший в советском и перестроечном кино: "Курьер", "Мимино", "Я шагаю по Москве", а его, на мой взгляд, очень не хватает зрителю. Кино доброе, с важными смыслами, трогающее за душу, и в то же время с авторским подходом. Это очень высокая планка, но мы с командой стараемся сделать все возможное, чтобы к ней приблизиться. Сейчас подходит к завершению первый блок съемок, и, кажется, у нас получается честная история. Вся команда горит этим проектом, очень вовлечены в процесс. Собрался замечательный кастинг удивительных профессионалов, каждый из них привносит в проект частичку себя: Марк Эдельштейн звонит мне среди ночи с сумасшедше крутыми новыми идеями. Настя Красовская, которая играет беспризорницу, ездила со мной волонтерить в ночлежку, готовясь к роли. Даша Екамасова очень педантично и глубоко разбирает со мной роль, свои мотивации. Вика Толстоганова досконально продумывает образ, вживается в роль. "Ленфильм" действительно легендарная студия. Тут работали великие мастера, у которых я черпаю вдохновение и опыт. Я хожу по коридорам студии и чувствую, как тень Алексея Юрьевича Германа ходит за мной по пятам и подсказывает в трудные минуты верные решения. С такой поддержкой работается намного увереннее".

Дарья Екамасова, исполнительница роли Лизы, признается, что почти два года назад она сидела в кафе в Лос-Анджелесе, и вдруг зашла бездомная женщина с чемоданами, очень грязная. Подошла, взяла себе еду, села за соседний стол.

"Я так хорошо запомнила этот момент и подумала: "Вот это да, а что эта женщина, довольно-таки молодая, делает на улице? Почему она здесь?" Потом мне рассказали историю о том, как одна девушка ушла из дома, и сейчас хиппует с бомжами. О том, что ее муж очень сильно переживает, потому что у нее двое детей. Возможно, у нее что-то произошло в жизни, какая-то трагедия. Я подумала: какие судьбы! А на следующий день мне прислали сценарий "Ганди молчал по субботам". В тот момент у меня возникла мысль, что это какой-то знак...", - говорит Дарья.

Съемки фильма проходят на Васильевском и Петроградском островах, на центральных улицах и в легендарных дворах Санкт-Петербурга. Но зрителей ожидает путешествие не только по парадному Петербургу, но и по его темной стороне - заброшкам, окраинам и подземным переходам.

Кадры со съемок фильма "Ганди молчал по субботам"

В ролях: Марк Эдельштейн , Дарья Екамасова , Виктория Толстоганова, Анастасия Красовская. Всеволод Цурило, Олег Гаркуша и другие.