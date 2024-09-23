Делегации специалистов из 50 стран посетили кинопарк «Москино»

Кинопарк "Москино" посетили делегации представителей киноотрасли почти из 50 государств, рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

В числе иностранцев, посетивших кинопарк, были специалисты из Китая, Бразилии, Индии, Вьетнама, Малайзии, Мексики, Саудовской Аравии, Таиланда и Уругвая, передает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на пресс-службу департамента культуры города.

На данный момент на территории "Москино" можно работать более чем над 20 проектами одновременно, отметила Сергунина. Так, в каждой из готовых на сегодняшний день локаций уже состоялось от трех до семи съемок. По словам заммэра, это обстоятельство подтверждает востребованность площадки.

"Кинопарк предлагает отличные условия для съемок исторических фильмов и сериалов, современных картин и сказочных лент – круглый год, в любой сезон. Тут представлены декорации городов, деревень и улиц разных эпох – Древняя Русь с образцами зодчества IX–X веков, XIX век, 20–30-е годы прошлого столетия, период Великой Отечественной войны и наши дни", – отметила она.

Отличительными чертами "Москино" являются универсальность и оснащение, подчеркнули, в свою очередь, представители департамента. Площадка занимает 180 гектаров, на территории которой созданы 18 натурных съемочных площадок и 4 павильона, а также музей техники, гостиница, образовательный центр с учебными классами, кинотеатром и залом для мероприятий. При этом планируется, что к 2030 году площадь кинопарка превысит 1,1 тысячи гектаров.

Так, для расширения "Москино" по программе комплексного развития территорий будут реорганизованы участки в районе Троицка, площадь которых превышает 142 гектара. На них планируется создать павильоны и стационарные площадки, где можно будет проводить натурные киносъемки.