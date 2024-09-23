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Делегации специалистов почти из 50 стран посетили кинопарк "Москино"

Кинопарк "Москино" посетили делегации представителей киноотрасли почти из 50 государств, рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

Делегации специалистов из 50 стран посетили кинопарк «Москино»
© РИА Новости

В числе иностранцев, посетивших кинопарк, были специалисты из Китая, Бразилии, Индии, Вьетнама, Малайзии, Мексики, Саудовской Аравии, Таиланда и Уругвая, передает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на пресс-службу департамента культуры города.

На данный момент на территории "Москино" можно работать более чем над 20 проектами одновременно, отметила Сергунина. Так, в каждой из готовых на сегодняшний день локаций уже состоялось от трех до семи съемок. По словам заммэра, это обстоятельство подтверждает востребованность площадки.

"Кинопарк предлагает отличные условия для съемок исторических фильмов и сериалов, современных картин и сказочных лент – круглый год, в любой сезон. Тут представлены декорации городов, деревень и улиц разных эпох – Древняя Русь с образцами зодчества IX–X веков, XIX век, 20–30-е годы прошлого столетия, период Великой Отечественной войны и наши дни", – отметила она.

Отличительными чертами "Москино" являются универсальность и оснащение, подчеркнули, в свою очередь, представители департамента. Площадка занимает 180 гектаров, на территории которой созданы 18 натурных съемочных площадок и 4 павильона, а также музей техники, гостиница, образовательный центр с учебными классами, кинотеатром и залом для мероприятий. При этом планируется, что к 2030 году площадь кинопарка превысит 1,1 тысячи гектаров.

Так, для расширения "Москино" по программе комплексного развития территорий будут реорганизованы участки в районе Троицка, площадь которых превышает 142 гектара. На них планируется создать павильоны и стационарные площадки, где можно будет проводить натурные киносъемки.

Фильмы и сериалы
Наталья Сергунина
Правительство Москвы