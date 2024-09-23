Ровно 60 лет назад прошли съемки советского фильма «Отец солдата»

Янтарный край – огромная съемочная площадка с фактурными локациями много лет привлекающая кинематографистов. Снятые у нас фильмы отмечают свои юбилеи и многие из этих картин по праву вошли в золотой фонд советского кино.

© кадр из фильма

Ровно 60 лет назад, в середине сентября 1964 года, в Калининградской области стартовали съёмки советского чёрно-белого художественного «Отец солдата» режиссера Резо Чхеидзе по сценарию Сулико Жгнети.

Противоестественность войны для простого человека – труженика, ярко показана на примере судьбы старого крестьянина-виноградаря из Грузии Георгия Махарашвили, которого пронзительно сыграл Народный артист СССР Серго Закариадзе.

По сюжету фильма, Георгий Махарашвили едет повидаться со своим сыном, который после ранения находится в военном госпитале. Но пока отец добирается до места назначения, сын снова отправляется на фронт. Георгий уже не может вернуться в родное село и вместе с Советской армией проходит весь её путь – путь до Берлина, до Победы над ненавистным фашизмом. В последние Великой Отечественной войны он всё же находит сына. Но, встреча эта была последней... Раненный сын умирает у него на руках.

Несколько сцен фильма снимались в Советске. Тогда было задействовано много людей исполняющих роли советских военнослужащих, а также военная техника – танки, бронетранспортеры, «Катюши» и грузовики.

В эпизоды картины попал не реконструированный Мост королевы Луизы и уже не существующая Немецкая (Орденская) церковь на набережные реки Неман.

С двумя боевыми наградами на груди, рядовой Георгий Махарашвили едет вместе с сослуживцами в кузове грузового автомобиля и с грустью смотрит куда-то вдаль города. На арке моста, через которую проезжает колонна советской военной техники, показаны надписи, сделанные нашими бойцами. Одна из них: «Здесь первыми прошли танки старшего лейтенанта Махарашвили». Увидев эти слова, старый солдат прислонился к каменной арке, и радостно произнёс:

«Я его найду!».

Трогательная сцена на мосту снималась в пасмурный день, и всё вокруг было затянуто дымом. Авторами картины очень удачно была подмечена атмосфера военного времени.

По признанию автора сценария Сулико Жгнети, лучшей рецензией на фильм стало письмо, полученное из Севастополя. В нём был описан реальный случай, когда молодой человек пришел в милицию для чистосердечного признания в совершении кражи. Когда у парня спросили, почему он решил признаться, тот ответил: