Названы главные телепремьеры этой осени

Самые ожидаемые премьеры осени на ТВ и в онлайн-кинотеатрах раскрыла «ФедералПресс» телеведущая Маруся Михейчик. По ее словам, стоит ждать новое осмысление классики и возвращение в 90-е.

© РИА "ФедералПресс"

«Если разбирать новинки, а не спин-оффы и продолжения культовых рейтинговых кинокартин, тоя бы обратила внимание на премьеру первого сезона сериала «Преступление и наказание». Классику Достоевского решили смело подогнать под реалии 21века, но при этом, как я поняла, все-таки оставили главную философскую мысль мировой классики», – поделилась телеведущая.

Маруся Михейчик считает, что картину «сделают» невероятно крутые актеры: Любовь Аксенова и Иван Янковский. Кроме того, ожидаема осенью премьера сериала «Комбинация». Михейчик отметила, что ждет сериал в том числе и из-за операторской и режиссерской работы. По ее словам, анонсы выглядят реально стильно.

Так художественную историю группы, которая была супер-популярна в 90-е годы, еще никто не рассказывал. Ну и не стоит забывать про прекрасный актерский состав «Комбинации».

«Не советую кому-то пропускать сериал, в главной роли с Павлом Прилучным – он вне качественном не снимется уж точно», – уверяет теледива.

В списке ее рекомендаций также продолжение драматического сериала Сарика Андреасяна «Жизнь по вызову». На экраны выйдет уже третий сезон. Как отмечают поклонники, он становится все более интересным.

Ранее актер Никита Кологривый, сыгравший главную роль в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», известен частым участием в различных скандалах. Например, по весне актер был признан виновным по делу о мелком хулиганстве за потасовку в баре в Новосибирске. В беседе с «ФедералПресс» блогер и телеведущая Маруся Михейчик отметила, что подобная слава долго не продлится.