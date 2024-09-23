Режиссеры и продюсеры рассказали о работе в кинопарке «Москино»

В Москве работает больше 10 тысяч средних и малых предприятий в сфере кинопроизводства — это примерно половина представителей отрасли в России. Город системно подходит к развитию индустрии — от подготовки специалистов и продвижения отечественных проектов до строительства инфраструктуры мирового уровня. 7 сентября Президент России и Мэр Москвы открыли первую очередь кинопарка «Москино».

Он вызывает интерес не только у отечественных предприятий сферы, но и у представителей отрасли за рубежом. На данный момент площадку посетили делегации почти из 50 государств — Китая, Бразилии, Индии, Вьетнама, Малайзии, Мексики, Саудовской Аравии, Таиланда и Уругвая. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

«Уже сейчас в кинопарке можно одновременно работать более чем над 20 проектами. В каждой из готовых локаций прошло от трех до семи съемок, что подтверждает их востребованность», — рассказала Наталья Сергунина.

Территория также подходит для проведения форумов, выставок, концертов, мастер-классов, экскурсий, квестов, обучающих программ и практических занятий. В частности, в июне здесь впервые проходили мероприятия в рамках исторического фестиваля «Времена и эпохи».

Круглый год и в любую погоду

Кинопарк «Москино» отличает универсальность и оснащение. В первую очередь объекта входит 180 гектаров, 18 натурных съемочных площадок и четыре павильона, Музей техники, складские помещения, гостиница, административный корпус с рабочими пространствами и переговорными, образовательный центр с учебными классами, кинотеатром и залом для мероприятий.

А к 2030 году его площадь превысит 1,1 тысячи гектаров — это практически в семь раз больше, чем территория известного китайского киногорода в Циндао, и в три раза больше, чем территория ВДНХ.

«Кинопарк предлагает отличные условия для съемок исторических фильмов и сериалов, современных картин и сказочных лент — круглый год, в любой сезон. Тут представлены декорации городов, деревень и улиц разных эпох — Древняя Русь с образцами зодчества IX–X веков, XIX век, 20–30-е годы прошлого столетия, период Великой Отечественной войны и наши дни», — подчеркнула Наталья Сергунина.

Помимо этого, съемочные площадки соседствуют с необходимыми техническими объектами. Например, в мастерских можно изготовить любые декорации по индивидуальному заказу или воспользоваться киноскладом, где хранятся миллионы единиц реквизита — от костюмов до предметов мебели.

Президент России и Мэр Москвы торжественно открыли кинопарк «Москино»

Фабрика по производству контента

На площадках кинопарка «Москино» уже снято 55 проектов. В том числе исторические сериалы «Петр I», «Адмирал Кузнецов», «ГДР», «Княгиня Ольга», а также фильмы «Атом», «Письмо Деду Морозу», «Дядя Федор, пес и кот».

Российский режиссер Игорь Угольников отметил удобство работы здесь над картиной «По зову сердца», посвященной подвигу московских ополченцев в годы Великой Отечественной войны.

«Объекты и локации находятся рядом — можно объединить их сразу в одной картине. Опыт, который сейчас реализует кинопарк “Москино”, уникален. Затраты при этом существенно сокращаются — не надо уезжать, тратиться на экспедицию. Есть сопутствующая инфраструктура, вплоть до гостиницы. Даже не верится, что нам, кинематографистам, сделали такой потрясающий подарок», — поделился Игорь Угольников.

В свою очередь, продюсер шпионской драмы «ГДР» Никита Сапронов подчеркнул, что специально построенные декорации предоставляют уникальные возможности для съемочного процесса, и в ряде случаев они могут быть даже предпочтительнее натурных съемок.

«Когда мы работаем с реальными локациями, мы ограничены их природными особенностями и архитектурными элементами, которые не всегда идеально соответствуют нашему взгляду. А декорации мы можем контролировать и изменять их в реальном времени, быстро адаптируясь к правкам в сценарии или режиссерским задумкам. Это дает большую гибкость и позволяет избежать ненужных задержек», — пояснил Никита Сапронов.

Для фантастического сериала «Граница миров» использовали сразу несколько площадок — вокзал, улицы старой Москвы, современный конференц-холл, старинную деревню, а также локацию с большим хромакеем. Подюсер Павел Сарычев и съемочная группа высоко оценили возможности, которые предоставил кинопарк для современной киноиндустрии. Особенно близость расположения декораций, что сокращает время на передвижение и освобождает его для решения творческих задач.

Режиссер детективного сериала «Казанова-2» Сергей Комаров также отметил возможности площадки, подчеркнув быстроту смены локаций с учетом транспортировки техники. И способность объединить в одном месте несовместимые в реальности объекты — вокзал, аэропорт и центр города.

Правильную и удобную компоновку объектов в киногородке отметил и продюсер первого народного мюзикла «Ох!» Александр Яковлев. По его словам, это позволило снять проект всего за два дня.

Продвижение за рубежом

Процесс производства медиаконтента упрощает не только качественная инфраструктура, но и уникальный онлайн-сервис — киноплатформа «Москино». С ее помощью можно решить основные организационные вопросы — арендовать костюмы, реквизит, забронировать подходящую площадку, в том числе в знаковых местах города.

Помимо этого, особое внимание уделяется продвижению российских проектов на зарубежном рынке. В этом предпринимателям помогает Московский экспортный центр (МЭЦ).

«Компаниям предлагают профильные обучающие программы, гранты, участие в бизнес-миссиях и международных выставках. Только за последние полтора года благодаря поддержке МЭЦ московские кинопроизводители нашли партнеров в Китае, Индии, Объединенных Арабских Эмиратах и других странах», — добавила Наталья Сергунина.

Необходимые навыки столичные предприниматели могут получить в «Московской школе экспортера». За шесть лет для представителей креативной индустрии провели 76 мероприятий — мастер-классов, семинаров и лекций, посвященных тонкостям коммуникации с зарубежными коллегами, адаптации контента на новых рынках, сертификации, маркетинга и делового этикета.

Кроме того, с 2019 года сотрудники больше 30 компаний в этой сфере прошли интенсивную подготовку в таких акселераторах, как «Экспортеры 2.0», GoGlobal, MENA Accelerator.

Помогает кинопроизводителям в продвижении в других странах и городсккая программа Made in Moscow. За семь лет около 200 компаний из этой сферы приняли участие в 20 международных мероприятиях — крупных отраслевых выставках и бизнес-миссиях.