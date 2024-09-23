В России покажут сериал «Проклятие» с Эммой Стоун

Сервис «Амедиатека» объявил о масштабном пополнении своей коллекции зарубежных проектов. Уже 10 октября онлайн-кинотеатр покажет сатирический сериал «Проклятие» с оскароносной Эммой Стоун. Ранее шоу можно было посмотреть только на телеканале Showtime.

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Видео доступно на YouTube-канале Amediateka. Права на видео принадлежат «Амедиатеке».

После этого (12 октября) в сервисе выйдет британская комедия «Эти храбрые девочки» о дисфункциональной семье, а в ноябре состоится премьера драмеди «Мистер Кормен» с Джозефом Гордоном-Левиттом. Актёр не только сыграл главную роль, но и написал сценарий, а также поставил все эпизоды сериала.

Ранее на «Амедиатеке» также выходили и другие популярные зарубежные сериалы, включая новые спин-оффы «Ходячих мертвецов», «Дом дракона» и четвёртый сезон «Настоящего детектива».