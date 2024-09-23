В Россию привезут новый фильм Джонни Деппа о Модильяни

Новый фильм Джонни Деппа "Моди: Три дня на крыльях безумия" от команды создателей "Жанны Дюбарри" привезет в Россию кинокомпания Russian World Vision. Об этом 23 сентября рассказали представители компании.

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Премьера "Моди: Три дня на крыльях безумия", второго режиссерского проекта Джонни Деппа, состоится 24 сентября на 72-м Международном кинофестивале в Сан-Себастьяне и 26 октября на Римском кинофестивале, где Джонни Деппу вручат престижную награду за достижения в области кинематографа (Life Achievement Award).

Фильм рассказывает об итальянском художнике и скульпторе Амедео Модильяни. События ленты происходят в Париже в 1916 году и охватывают 48 часов из жизни главного героя. Образ известного экспрессиониста воплотил на экране Риккардо Скамарчо ("Тень Караваджо", "Джон Уик 2"), также в фильме снялись Аль Пачино, Стивен Грэм, Антония Деспла, Брюно Гуэри, Райан Макпарланд.

"Моди" стал для RWW вторым международным проектом в сотрудничестве с Джонни Деппом и его продюсерской компанией In. 2. В 2023 году компания сопродюсировала фильм "Жанна Дюбарри".