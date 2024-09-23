В «Художественном» покажут ключевые картины французского кинематографа

Кинотеатр "Художественный" в Москве со 2 по 7 октября проведет ретроспективу "Прекрасная эпоха французского кино. Эпизод 2", сообщили ТАСС в пресс-службе кинотеатра.

"Вторая часть ретроспективы, подготовленной нами совместно с Французским институтом, знакомит зрителя с шедеврами жанрового кино 1950-70-х годов. Мы начнем с двух фильмов Франсуа Трюффо, снятых один за другим в середине 1970-х. Его "История Адели Г." с Изабель Аджани, получившей номинацию на "Оскара" за роль страдающей от безответной любви дочери Виктора Гюго, - восхитительный пример "высокой мелодрамы", преображенной искренностью "новой волны". "Мадам де…" Макса Офюльса (1953) - не менее прекрасный образец классической мелодрамы", - цитирует пресс-служба программного директора "Художественного" Стаса Тыркина.

Всего в рамках ретроспективы зрители увидят семь кинолент, в их числе комедия Франсуа Трюффо о провинциальных подростках "Карманные деньги", драма ужасов "Глаза без лица", а также экспериментальный сай-фай документалиста Криса Маркера "Взлетная полоса". Все показы пройдут на языке оригинала с русскими субтитрами.

Первая часть ретроспективы, в рамках которой можно было увидеть ленты Жана Виго, Луи Маля, а также работы лидеров "новой волны" - Жан-Люка Годара, Эрика Ромера и Жака Риветта, прошла в апреле.