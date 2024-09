Опубликован новый трейлер фильма «Гладиатор 2» Ридли Скотта

Кинокомпания Paramount Pictures представила второй трейлер фильма «Гладиатор 2». Премьера сиквела одного из самых популярных исторических фильмов Голливуда состоится уже 15 ноября в Европе и 22-го числа в США.

© Кадр из трейлера фильма "Гладиатор 2"

События «Гладиатора 2» развернутся спустя 25 лет после сюжета оригинального фильма. Картина будет связана с оригинальной картиной с Расселом Кроу и расскажет историю о восстании нового гладиатора.

Главные роли в фильме сыграли Пол Мескаль («Солнце моё»), Педро Паскаль (The Last of Us), Дензел Вашингтон («Гнев») и Джозеф Куинн («Тихое место: День первый»). К своим ролям из первой ленты также вернулись Конни Нильсен (Луцилла) и Дерек Джейкоби (сенатор Гракх).

Новый постер «Гладиатора 2»