Алексей Чадов снимет фильм о дружбе искусственного интеллекта и студента

Российский актер и кинорежиссер Алексей Чадов приступил к съемкам приключенческой комедии для всей семьи «(Не) искусственный интеллект». Причем Чадов выступает не только как режиссер-постановщик, но и как продюсер и один из авторов сценария.

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Сюжетная интрига достаточно актуальна и связана с понятием «искусственный интеллект». По сути, фильм — история общения молодого человека с ИИ. Герой — 17-летний студент-первокурсник Женя (Леон Кемстач из «Слова пацана») — во время экскурсии в научно-исследовательском центре случайно попадает в испытательный образец новой модели робота «Апостол» (A.P.O100L). Апостол — это почти человек, он обладает волей и разумом.

Получив случайного пилота, машина берет управление на себя и принимает решение сбежать из лаборатории. Чтобы вернуться домой, Жене придется найти с искусственным интеллектом общий язык.

«Меня, как и многих современников, волнует тема искусственного интеллекта, — говорит Алексей Чадов. — Это будущее, о котором мы мальчишками мечтали, фантазировали и смотрели кино. Как мы будем жить с AI, зависит от нас самих, но я верю, что если вложить душу в искусственную вещь, то она тоже становится живой. Наш робот Апостол (A.P.O100L ) из кибернетического "замка" фантастической лаборатории в прямом смысле сбегает в народ к людям, в прекрасный город Кострому, и постарается понять людей и мир, который его окружает. Мы хотим сделать семейный приключенческий фильм, где много юмора, спецэффектов, экшена и фантастических элементов. Это в первую очередь необычная история, где один из главных героев — робот A.P.O 100L, то есть Апостол, нейросеть, которая пытается жить как человек. Представьте, что такой робот живет среди нас, ходит, гуляет, читает, спорит, учится смеяться, плакать и любить. И, конечно, главной технической особенностью картины является создание этого робота, точнее, его сложнейшего костюма — экзоскелета. По сути, это будет первый российский фильм с такой непростой задачей».

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«Эта тема актуальная, поскольку мы все живем в мире, где нейросети уже не являются фантастикой, — добавляет глава СТВ продюсер Сергей Сельянов. — И мы часто пользуемся таким интеллектом, не задумываясь особо об этом. Но наше размышление в фильме — комедийное, о том, насколько этот интеллект может быть разумным, насколько он может быть другом человека».

В картине снимаются также Александр Самойленко, Игорь Жижикин, Сергей Чирков, Александра Тихонова, Борис Каморзин, Владимир Гарцунов и другие. Премьера намечена на 2025 год.