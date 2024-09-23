Представлена тизер-сцена нового сериала «Интересное положение»

Первую тизер-сцену сериала «Интересное положение» обнародовал 23 сентября 2024 года онлайн-кинотеатр IVI. «ИнтерМедиа» напоминает, что главные роли в комедии режиссера Гоги Мамаджаняна исполнили Ольга Кузьмина, Вячеслав Чепурченко и Давид Манукян (известный как Dava), а также снялись Анна Богомолова, Ольга Кабо, Александр Яцко, Армен Бежанян, Екатерина Волкова, Елена Балабанова и другие.

© Кадр из тизера сериала "Интересное положение"

В центре сюжета девушка по имени Лада (Кузьмин), которую бросил ее бойфренд Арсен (Dava), после чего она переспала со своим давним другом Колей (Чепурченко). Через некоторое время героиня понимает, что беременна, а также узнает, что ждёт двойню, а отцом является кто-то из ее партнеров, а, может, даже оба (поскольку медицине известны случаи, когда женщина умудрялась забеременеть от разных мужчин одновременно). Теперь ей предстоит разобраться со своей личной жизнью, и она начинает с того, что приглашает обоих кавалеров на обед и знакомит их, но пока не сообщает им, что беременна.

Премьера «Интересного положения» состоится на IVI, дата будет объявлена позже.