В России устроят марафон фильмов с Олегом Басилашвили к его 90-летию

Телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» устроит марафон фильмов с участием Олега Басилашвили в честь юбилея народного артиста СССР, которому 26 сентября исполнится 90 лет.

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Первым фильмом киномарафона станет картина «Город Зеро», где Басилашвили сыграл местного писателя Василия Чугунова. Ее покажут на канале 24 сентября в 11:40. В тот же день зрители увидят первую совместную работу Басилашвили и Карена Шахназарова — фильм «Курьер». В нем артист исполнил роль профессора Кузнецова, отказывающегося принимать философию жизни главного героя.

26 сентября на российском ТВ покажут комедию «Яды, или Всемирная история отравлений» с Басилашвили сразу в двух ролях: отравителя Прохорова и знаменитого папы Александра VI Борджиа.

В 21:30 на телеканале выйдет «Вокзал для двоих» Эльдара Рязанова — в трагикомедии артист сыграл роль пианиста Платона Рябинина, взявшего на себя чужую вину. А сразу после начнется показ документального фильма о Басилашвили.

Также в эфире появятся картины «О бедном гусаре замолвите слово» (27 сентября), «Вечный зов» (28 сентября) и «Осенний марафон» (28 сентября). Завершится марафон 29 сентября в 09:05 продолжением многосерийного фильма «Вечный зов».