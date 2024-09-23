Разработана «дорожная карта» по развитию кинематографа на Дальнем Востоке

В Республике Бурятия завершился Форум регионального кинематографа "Новый вектор. Дальний Восток". В ходе программы прошло восемь дискуссионных, презентационных и культурно-развлекательных мероприятий, а также бесплатные кинопоказы 11 игровых и документальных фильмов, снятых на Дальнем Востоке за последние годы.

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В работе форума приняли участие более 60 экспертов - представителей органов государственной власти, отраслевых ведомств, общественных организаций, продюсерских центров, онлайн-платформ и другие.

На пленарном заседании на тему "Новые рубежи на карте российского кино. Перспективы и ограничения" министр культуры Республики Бурятия Соелма Дагаева презентовала проект дорожной карты по развитию кинематографа в регионе. В частности, планируется увеличить производство коммерчески успешных национальных кинокартин, содействовать участию фильмов из Бурятии в российских и международных кинофестивалях, а также поддерживать кинопроекты внешних студий со стороны республиканской Кинокомиссии. Кроме того, по ее словам, до конца 2025 года будет построен кинопавильон с собственной материально-технической базой, студией звукозаписи и анимации, призванный стать частью создаваемого в Бурятии креативного кластера.

Исполнительный директор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) по социальному развитию Гасан Гасанбалаев анонсировал старт конкурса на 2025 год с бюджетом в 200 млн рублей на создание фильмов, снятых на Дальнем Востоке. Программа реализуется совместно с Фондом кино. Кроме того, заявлено, что Минвостокразвития закупит кинооборудование для поддержки киноиндустрии Дальнего Востока также на сумму 200 миллионов рублей.

В рамках стратегической сессии по развитию кино на Дальнем Востоке был представлен сайт кинокомиссии, а также намечен план работы организации. Среди инициатив, которые планируются к реализации - создание совместных кинопроектов, международное продвижение кинопроектов ДФО, аналитическая и исследовательская работа, информационная и юридическая поддержка киностудий ДФО, дальнейшее проведение лаборатории "Формула пути. Дальний Восток".

Одним из самых знаковых мероприятий стала Презентация киностудий Дальнего Востока, в которой приняли участие представители 12 компаний из шести субъектов ДФО. Эксперты первыми увидели трейлеры новых проектов, планирующих выйти в федеральный кинопрокат: анимационный фильм "Невельской" Хабаровский край), игровые фильмы "Триумф" (Республика Саха (Якутия), "Мой друг нерпа" (Республика Бурятия) и других.

На питчинге сценарной лаборатории "Формула пути. Дальний Восток"авторы из шести регионов России представили экспертам истории, связанные с ДФО. Первую тройку заняли проекты: "Цифровой призрак" (Улан-Удэ), "Порода" (Воронеж), "Струны сердца" (Улан-Удэ). Авторы кинопроектов приглашены для участия в федеральной лаборатории "Формула пути", организованной продюсерским центром Фонда Поддержки Регионального Кинематографа (ФПРК).